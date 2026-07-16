آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ آغاز شد
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵در نوبت صبح آغاز شد.
به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ و صبح جمعه ۲۶ تیر در ۱۶۵ شهرستان در سراسر کشور برگزار میشود. فرایند برگزاری آزمون در نوبت صبح ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی) و در نوبت بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) است. درب ورودیِحوزههای امتحانی رأس ساعت ۷:۰۰ (هفت) صبح و ۱۴ (دو) بعدازظهر بسته خواهد شد لذا متقاضیان لازم است قبل از بستهشدن دربهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: این آزمون در ۱۶۵ شهرستان، ۲۹۷ حوزه اصلی و ۸۸۹ حوزه فرعی برگزار میشود.
براساس اعلام این سازمان، ۶۵۱۲۵۰ داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردهاند که از این تعداد ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصد مرد هستند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است و از ورود به جلسه متقاضیانی که یکی از مدارک مذکور را همراه نداشته باشند جلوگیری خواهد شد.