وزیر علوم:
کنکور در موعد مقرر برگزار میشود
وزیر علوم گفت: امسال خانمها در آزمون کارشناسی ارشد رکورد زدند و بیشتر از آقایان در آن مشارکت دارند. بر اساس آمار داوطلبان بیش از ۵۴ درصد شرکتکنندگان خانمها هستند.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵، گفت: آزمون کارشناسی ارشد در همه گروههای آموزشی در سراسر کشور با حضور بیش از ۶۵۱ هزار داوطلب، امروز آغاز میشود و در دو نوبت برگزار خواهد شد.
وی افزود: این آزمون قرار بود در اردیبهشتماه برگزار شود، اما به دلیل شرایط جنگی کشور به ۱۷ و ۱۸ تیرماه موکول شد و سپس به دلیل همزمانی با مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، برای اینکه همه بتوانند در آن مراسم عظیم مشارکت داشته باشند، به امروز و فردا منتقل شد.
سیمایی گفت: خوشبختانه امسال خانمها در این آزمون رکورد زدند و بیشتر از آقایان در آن مشارکت دارند. بیش از ۵۴ درصد شرکتکنندگان ما خانمها هستند.
سیمایی تاکید کرد: کنکور کارشناسی با توجه به شرایط فعلی در همان تاریخ اعلام شده ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.
وزیر علوم درباره تضمین امنیت برای مناطق جنگی در زمان برگزاری کنکور ادامه داد: برگزاری آزمونها با دستگاههای ذی ربط هماهنگ میشود، برای مثال حتی برای تامین برق وزارت نیرو هماهنگی لازم را انجام میدهد. برای امنیت هم قطعا هماهنگی لازم با شورای امنیت کشور، وزارت کشور و استانداریها صورت گرفته است، بنابراین تابع تشخیص مراجع امنیتی هستیم که به ما این اطمینان را دادهاند که حتما میتوانیم کنکور سراسری را در سلامت کامل برگزار کنیم.