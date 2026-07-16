آمادگی سازمان امور دانشجویان برای میزبانی از ۱۰ هزار دانشجو در المپیاد ملی ورزشی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، در حاشیه برگزاری این نشست در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، گفت: هدف اصلی از برگزاری این سلسله نشست‌ها، هم‌افزایی میان معاونان دانشجویی و تبادل تجربیات برای ایجاد یک «زیست‌بوم» مطلوب‌تر و کارآمدتر برای دانشجویان در سراسر کشور است.

حبیبا با اشاره به چالش‌های حوزه تغذیه، به اجرای تحولی بنیادین بر اساس قانون بودجه پرداخت و گفت: طبق ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط بودجه، یارانه‌های تغذیه که پیش‌تر به پیمانکاران اختصاص می‌یافت، اکنون به‌صورت مستقیم در قالب اعتبار در «کیف پول الکترونیک» دانشجویان شارژ می‌شود.

وی افزود: این تغییر رویکرد مزایای متعددی از جمله حذف انحصار پیمانکاران، ایجاد فضای رقابتی برای تأمین‌کنندگان غذا، افزایش شفافیت، تنوع در منوی غذایی و در نهایت افزایش قدرت انتخاب دانشجو را به همراه خواهد داشت که بی‌شک در ارتقای کیفیت تغذیه دانشگاهی مؤثر است.

رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه با تأکید بر اهمیت سلامت روان در محیط دانشگاهی، خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای اصلی سازمان، توجه به مسائل روحی و روانی دانشجویان است. با توجه به شرایط خاص کشور و تأثیرات روانی ناشی از تنش‌ها و تروماهای اجتماعی، مراکز مشاوره دانشگاه‌ها در سراسر کشور به صورت فعال و تخصصی پای‌کار هستند تا با بهره‌گیری از دانش متخصصان، به التیام این آسیب‌ها کمک کنند.

حبیبا در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ورزش را عاملی کلیدی برای مقابله با انزوای اجتماعی نسل جدید دانست و اظهار داشت: حوزه تربیت‌بدنی یکی از ارکان مهم ما برای ایجاد فضای شاد و پرنشاط در دانشگاه‌هاست. برنامه‌های متعددی از مسابقات درون‌دانشگاهی تا المپیادهای ملی در دستور کار قرار دارد.

وی از برگزاری بزرگترین المپیاد دانشجویی دختران و پسران با حضور ده هزار دانشجو در شهریورماه به میزبانی مشهد و شاهرود خبر داد و تصریح کرد: کسب موفقیت‌های بین‌المللی از جمله نایب‌قهرمانی دانشجویان در مسابقات اخیر برزیل، نشان‌دهنده پتانسیل بالای ورزش دانشگاهی است. ما به دنبال آن هستیم که از طریق این برنامه‌ها، امید به آینده و تعلق‌خاطر به ایران عزیز را در میان دانشجویان تقویت کنیم.

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