در جریان این مراسم، مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌های سازمان بهزیستی با اعتباری در حدود سه همت رونمایی و وارد مرحله بهره‌برداری شد. تأمین مالی نوسازی ناوگان اورژانس اجتماعی نیز با مشارکت سازمان بهزیستی کشور و سازمان امور اجتماعی کشور انجام شده است؛ نمونه‌ای از همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای تقویت زیرساخت‌های حمایت اجتماعی.

نوسازی این ناوگان پس از یک‌ونیم دهه، ظرفیت اورژانس اجتماعی را برای مداخله سریع‌تر و مؤثرتر در بحران‌های خانوادگی و اجتماعی، حمایت از زنان و کودکان در معرض آسیب و ارائه خدمات تخصصی در مناطق مختلف کشور افزایش خواهد داد.

زهرا بهروزآذر در ادامه، با حضور در گردهمایی همیاران سلامت روانی و اجتماعی، ضمن تبریک چهل‌وششمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی کشور و تقدیر از خدمات کارکنان، مددکاران و همیاران این سازمان گفت: همیاران سلامت روان می‌توانند نقش مهمی در خوب بودن حال همه مردم ایران داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محور در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: کاری که شما در موضوع محله‌محوری آغاز کرده‌اید، با همین رویکرد انجام می‌شود؛ چراکه مخاطبان آن از افراد آسیب‌دیده یا در معرض آسیب فراتر می‌روند و همه مردم محله‌ها و شهرها را دربرمی‌گیرند. این رویکرد، تحولی مهم برای سازمان بهزیستی است.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور دولت چهاردهم تصریح کرد: باور ما در دولت چهاردهم این است که صدای بی‌صدایان، به‌ویژه کسانی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، باید شنیده شود.

بهروزآذر، نوسازی ناوگان اورژانس اجتماعی را نشانه‌ای از اراده دولت برای تقویت حمایت‌های اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: امروز پس از 15 سال، ناوگان اورژانس اجتماعی کشور ارتقا یافت. قرار بود تعداد بیشتری خودرو به این ناوگان افزوده شود، اما شرایط کشور و جنگ تحمیلی مانع از اجرای کامل برنامه شد. با این حال، این شرایط چیزی از اهمیت این اقدام و اراده موجود برای ادامه این مسیر کم نمی‌کند.

وی با اشاره به همکاری دولت و مجلس برای حفظ ثبات، آرامش، رفاه و معیشت مردم ابراز داشت: تلاش‌هایی که دولت و مجلس دوشادوش یکدیگر انجام می‌دهند، بدون همراهی و کمک همیاران و فعالان اجتماعی به سرانجام نمی‌رسد و زنجیره حمایت اجتماعی کامل نمی‌شود. نقش تک‌تک شما در حفظ سلامت اجتماعی جامعه بسیار مهم است.

اجرای پروژه‌هایی با اعتباری حدود سه همت، نوسازی ناوگان اورژانس اجتماعی و گسترش رویکرد محله‌محور، نشان‌دهنده حرکت هماهنگ دولت، مجلس و نهادهای اجتماعی برای ارتقای نظام رفاه اجتماعی و افزایش دسترسی مردم به خدمات حمایتی است.

این اقدامات حامل پیامی روشن است: در دولت چهاردهم، حمایت اجتماعی یک برنامه حاشیه‌ای نیست؛ بلکه بخشی اساسی از مسئولیت دولت برای شنیدن صدای کمتر شنیده‌شدگان، حفظ کرامت مردم و افزایش آرامش و تاب‌آوری جامعه است.

در پایان این مراسم، با حضور معاون رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان، از تعدادی از همیاران سلامت روانی و اجتماعی به پاس تلاش‌های آنان در ارتقای سلامت اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه تقدیر شد.