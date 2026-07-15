لغو امتحانات نهایی در ۴ استان

به گزارش ایلنا، در متن این اطلاعیه آمده است: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرایط خاص کشور در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه ۲۵ تیر و پایه یازدهم در روز شنبه ۲۷ تیر لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می شود.

بدیهی است امتحانات نهایی سایر استانها و امتحانات بعدی استانهای مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

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