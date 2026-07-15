خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محموله جدید داروهای حیاتی بیماران متابولیک و مبتلایان به سرطان وارد کشور شد

محموله جدید داروهای حیاتی بیماران متابولیک و مبتلایان به سرطان وارد کشور شد
کد خبر : 1813508
لینک کوتاه کپی شد.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در ادامه سیاست‌های دولت برای تقویت امنیت دارویی کشور و با هدف پشتیبانی از تداوم درمان بیماران، محموله جدیدی از داروهای حیاتی مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های متابولیک و برخی از داروهای تخصصی درمان سرطان را تامین و وارد کشور کرد.

به گزارش ایلنا از هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، این محموله شامل هزار و ۶۰۰ واحد داروی مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های متابولیک و ۲۵۵ واحد داروی تخصصی درمان سرطان است که پس از انجام تشریفات قانونی، به شرکت‌های پخش دارویی تحویل شده تا از طریق داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها در اختیار بیماران قرار گیرد.

داروهای یاد شده از جمله اقلام راهبردی حوزه سلامت محسوب می‌شوند که نقش تعیین‌ کننده‌ای در حفظ جان بیماران، جلوگیری از پیشرفت بیماری، ارتقای کیفیت زندگی و استمرار درمان دارند و هرگونه وقفه در تأمین آن‌ها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بیماران و خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در ماه‌های اخیر، در چارچوب سیاست‌های جدید خود، تمرکز ویژه‌ای بر تأمین پیش‌دستانه داروها و فناوری‌های حیاتی، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین سلامت قرار داده است. این رویکرد با هدف افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی، در هماهنگی کامل با سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان غذا و دارو دنبال می‌شود.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی به عنوان بازوی تخصصی دولت در تأمین دارو، تجهیزات و فناوری‌های سلامت، اعلام کرده است که با استمرار این سیاست‌ها، تأمین اقلام حیاتی مورد نیاز بیماران با اولویت حفظ امنیت درمانی کشور و حمایت از بیماران ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل