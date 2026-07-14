مهار آتش یک منزل قدیمی در خیابان دماوند
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از مهار آتشسوزی در یک منزل مسکونی قدیمی در خیابان دماوند، خیابان منتظری خبر داد و اعلام کرد این حادثه تلفات جانی نداشت.
به گزارش ایلنا جلال ملکی گفت: ساعت ۱۷:۴۱ امروز یک مورد آتشسوزی در یک منزل مسکونی قدیمی در خیابان دماوند، خیابان منتظری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که در دقایق اولیه، دود غلیظی از محل حادثه به آسمان متصاعد میشد.
وی افزود: پس از تماس شهروندان، سه ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند و آتشنشانان در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند.
ملکی ادامه داد: محل حادثه یک ملک قدیمی دو طبقه به وسعت حدود ۱۵۰ مترمربع بود که در طبقه اول آن ۲ باب مغازه و در طبقه بالا یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری قرار داشت؛ بخشی که دچار آتشسوزی شده بود، همان قسمت مسکونی طبقه بالا بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: این ساختمان بسیار قدیمی بود و به دلیل سقف شیروانی، چوبی بودن سقفها و ستونها، آتش در آستانه سرایت به سقف، املاک مجاور و همچنین مغازههای طبقه پایین قرار داشت.
وی ادامه داد: آتشنشانان بلافاصله عملیات مهار را آغاز کردند و خوشبختانه موفق شدند از گسترش آتش و سرایت آن به اطراف جلوگیری کنند.
ملکی با بیان اینکه هنگام وقوع حادثه کسی داخل منزل حضور نداشت، خاطرنشان کرد: یک مرد جوان دچار دودگرفتگی جزئی شده بود که از محل خارج و برای بررسی کامل به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
وی تاکید کرد: در این حادثه موردی از مصدومیت شدید یا تلفات جانی گزارش نشد و پس از خاموش شدن آتش، نیروها در حال انجام لکهگیری پایانی هستند تا محل برای بررسی کارشناسان و تحویل به مالک آماده شود.