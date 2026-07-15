رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتوگو با ایلنا:
پرستاران با حقوق فعلی دیگر حاضر نیستند در تهران کار کنند
رئیس سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: استفاده از بهیار بهعنوان جایگزینی برای پرستار یک آدرس غلط است. بهیارها به دلیل دورههای مهارتی محدود که عمدتاً در دبیرستانها ارائه میشود، نمیتوانند نیازهای پیچیده بیماران و خدمات پرستاری در بیمارستانها را برآورده کنند.
«احمد نجاتیان» رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ ظرفیت استخدامی پرستاری در تهران در آخرین آزمون خالی ماند، به خبرنگار ایلنا گفت: در جذب پرستار در شهرهای بزرگ و همچنین در مناطق خاصی از کشور با مشکلاتی مواجه هستیم. دلیل این امر آن است که علیرغم افزایش تورم و هزینههای زندگی، بهویژه در شهرهای بزرگ، میزان پرداختها و درآمد پرستاران در این شهرها ثابت مانده و بهشدت از تورم کشور عقب افتاده است. به همین دلیل، اکنون حتی پرستارانی که در تهران فارغالتحصیل شدهاند، تمایلی به کار در تهران ندارند و ترجیح میدهند به شهرستانها بروند.
وی افزود: در گذشته برخی از پرستاران از شهرهای اطراف به دلیل محرومیتها و بیکاری به تهران مهاجرت میکردند. در تهران همکارانی داشتیم که از استانهای دیگر به اینجا میآمدند، اما امروز حتی آنها هم به تهران نمیآیند و حاضرند در شهرهای خود بیکار بمانند، ولی به تهران مراجعه نکنند. این وضعیت علاوه بر تهران، در یکی دو استان دیگر که به نوعی محروم هستند، مانند هرمزگان نیز مشاهده میشود. پرستاران حاضرند در آنجا نیز کار نکنند و به همین دلیل، اکنون صندلیهای ما در آن مناطق نیز خالی هستند.
نجاتیان ادامه داد: در کنار این موضوع، با پدیده ترک خدمت نیز مواجهایم؛ یعنی نهتنها افراد جدید به این حرفه وارد نمیشوند، بلکه پرستاران موجود نیز پس از چند سال، به دلیل سختی کار، عدم تناسب پرداختها با میزان دشواری کار و رعایت نشدن عدالت در تمام شئون نظام سلامت، ترک خدمت میکنند. برخی از آنها مهاجرت میکنند، برخی دیگر خانهنشین میشوند یا به مشاغل دیگر روی میآورند. این واقعیتی است که متأسفانه در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از نیاز کشور در زمینه آموزش پرستاری اقدام میشود و سالانه حدود ۱۵ هزار پرستار تربیت میشوند، گفت: جذب پرستاران جدید حداکثر به پنج هزار نفر محدود است و برای ۱۰ هزار نفر باقیمانده هیچ برنامهای برای جذب وجود ندارد. بنابراین، ما با مازاد آموزش در این حوزه مواجهایم.
وی تأکید کرد: استفاده از بهیار بهعنوان جایگزینی برای پرستار، یک آدرس غلط است. بهیارها به دلیل دورههای مهارتی محدود که عمدتاً در دبیرستانها ارائه میشود، دیگر نمیتوانند نیازهای پیچیده بیماران و خدمات پرستاری در بیمارستانها را برآورده کنند. این موضوع به نوعی اجحاف به مردم است که بخواهیم برای ارائه خدمات پرستاری از همکاران بهیار استفاده کنیم.
نجاتیان با بیان اینکه بهیاران در حوزههای مهارتی خاص ممکن است مفید باشند، افزود: برای مراقبتهای پیچیده و اعمال جراحی پیشرفته، نیاز به دانش و تخصص بیشتری وجود دارد. امروزه با وجود بخشهای فوقتخصصی و مراقبتهای ویژه، حتی پرستاران دارای مدرک کارشناسی نیز برای برخی از این بخشها کافی نیستند. در این موارد، پرستاران باید دورههای کارشناسی ارشد در رشتههایی مانند آیسییو یا سیسییو را بگذرانند تا بتوانند بهدرستی در این زمینهها فعالیت کنند. صحبت از بهیار در این شرایط، به نوعی اجحاف به سلامت مردم است، زیرا نیازهای پیچیده و تخصصی بیماران را نادیده میگیرد و کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه به تعداد کافی پرستار فارغالتحصیل در کشور وجود دارد و باید شرایط جذب و نگهداشت این افراد بهبود یابد، گفت: به جای افزایش تعداد مدارس پرستاری، دولت باید بر افزایش حقوق پرستاران تمرکز کند. همکاران ما نیز نیازی به افزایش چشمگیر حقوق ندارند؛ آنها به دنبال پرداختی هستند که دولت خود در کارگروه ویژه رئیسجمهور اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد یک بسته هفتمادهای را ارائه دادهایم که با اجرای آن میتوان شرایط بهتری برای جذب و نگهداشت پرستاران فراهم کرد. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت خدمات پرستاری و کاهش ترک خدمت پرستاران کمک کند. پرداخت حقوق پایین و کارانه ناچیز به پرستاران، نمیتواند انتظارات معقول از آنها را برآورده کند.
نجاتیان در پایان گفت: دولت باید به دنبال یک راهکار اساسی برای حل این مسائل باشد، بهویژه با توجه به اینکه برخی از پرستاران در دوران جنگ بدون هیچگونه انتظاری برای کشور کار کردند و حالا انتظار دارند مشکلات فعلی حل شود. اعتراضات اخیر نشاندهنده نارضایتی این قشر زحمتکش از شرایط موجود است و این انتظار بهحق آنهاست که بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه دهند. امیدواریم با توجه به این مشکلات، اقدامات مؤثری صورت گیرد تا سلامت مردم بهبود یابد.