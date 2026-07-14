آغاز دومین فراخوان شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، نرگس حسین‌مردی با اشاره به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی و توسعه فناوری کشور اظهار کرد: بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و صنایع پیشرو، امروز بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی متخصص، خلاق و توانمند نیاز دارد. بنیاد ملی نخبگان در راستای مأموریت خود برای هدایت و به‌کارگیری استعدادهای برتر در مسیر حل مسائل کشور، دومین فراخوان شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی را برگزار کرده است.

وی افزود: این فراخوان بر اساس شیوه‌نامه مصوب بنیاد ملی نخبگان و با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی استعدادهای برتر به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط طراحی شده است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای تخصصی بخش خصوصی، زمینه رشد حرفه‌ای و نقش‌آفرینی مؤثر این افراد در توسعه اقتصادی و فناوری کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه این فراخوان ویژه دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان پس از طی فرآیندهای ارزیابی، در صورت احراز شرایط، برای بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌ها و تخصص خود به شرکت‌های متقاضی معرفی خواهند شد.

حسین مردی ادامه داد: هدف بنیاد صرفاً معرفی افراد به فرصت‌های شغلی نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با ایجاد یک سازوکار منسجم، ارتباطی پایدار میان استعدادهای برتر و بخش خصوصی شکل گیرد تا هم شرکت‌ها از ظرفیت نیروهای توانمند بهره‌مند شوند و هم استعدادهای برتر بتوانند مسیر رشد حرفه‌ای خود را در محیط‌های پویا و نوآور دنبال کنند.

وی از تمامی واجدان شرایط دعوت کرد در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه سینا نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و گفت: امیدواریم با مشارکت گسترده شرکت‌های بخش خصوصی و استقبال استعدادهای برتر، این فراخوان به توسعه سرمایه انسانی کشور و افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

بر اساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، مهلت ثبت‌نام در دومین فراخوان شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی از ۲۷ تیرماه تا ۹ مردادماه ۱۴۰۵ است و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه سینا به نشانی sina.bmn.ir و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان به نشانی bmn.ir مراجعه کنند.

علاقه مندان می توانند برای مشاهده فهرست موقعیت های شغلی اینجا و مشاهده دفترچه راهنمای ثبت نام اینجا و شیوه نامه اینجا مراجعه کنند.

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