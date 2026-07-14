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۵۰ متروباس به تهران رسید

۵۰ متروباس به تهران رسید
کد خبر : 1813256
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شهردار تهران با اعلام اینکه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استفاده از مترو و اتوبوس‌های تندرو تا پایان جنگ رایگان خواهد بود از توسعه حمل و نقل عمومی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس مصوبه شورا حمل و نقل عمومی تا پایان جنگ رایگان شد، گفت: قرار شد شورا دو ماه یکبار برای تداوم آن تاییدیه بدهد و این برای ما بسیار مطلوب است. درمجموع با لایحه ما موافقت شد.

وی با اشاره اینکه تعدادی اتوبوس خارجی خریدیم، گفت: تعدادی متروباس برای خط میدان آزادی- تهرانپارس خریداری و از این تعداد ۵۰ دستگاه وارد شده است.

وی در خصوص نحوه واردات واگن‌های مترو گفت: ۱۴ واگن مترو ساخته و تست شده و واردات آنها در حال پیگیری است. در ادامه ۱۰ رام به طور کامل وارد خواهد شد اما اساس بر این است که ۵۵ درصد از هزار و ۲۵۳ واگن وارداتی به کشور، داخلی‌سازی شود. ۸۵ درصد از واگن‌هایی که در داخل کشور ساخته می شود هم داخلی‌سازی شده است.

وی گفت: در مراسم تشییع خدمات رسانی در تاریخ مترو و اتوبوسرانی بی‌نظیر بود. تاکسیرانی نیز خدمات شایسته‌ای ارائه داد. ما با توسعه خطوط مترو و خرید اتوبوس‌ها در تلاش هستیم زیرساخت‌ها را برای تداوم ارائه خدمات رایگان فراهم کنیم.

وی ادامه داد: برای ۷۰۰ دستگاه بی‌آرتی قدیمی، بازسازی اساسی و برقی‌سازی را مورد توجه قرار داده‌ایم. یک شرکت دانش بنیان و واگن‌سازی دست به دست هم داده اند تا با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، این بازسازی را انجام دهند.

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