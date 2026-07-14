تشکری هاشمی:
خدمات رایگان باید برای نیازمندان واقعی باشد، نه اهداف دیگر
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران گفت: همانند همه اعضای شورا، ما نیز کاملاً موافق حمایت از افراد نیازمند هستیم و معتقدیم باید به کسانی که واقعاً نیازمند هستند کمک شود، نه اینکه شبکهسازی و باشگاه حمایتی شکل بگیرد که ارتباطی با فلسفه خدمات رایگان ندارد.
به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و هجدهمین جلسه شورای شهر و در جریان بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص تمدید رایگان بودن حمل و نقل عمومی و با انتقاد از روند بررسی مجدد موضوع حملونقل رایگان برای برخی گروهها در صحن شورا، اظهار کرد: این سومین یا چهارمین جلسهای است که درباره موضوعی با سابقهای حدود ۲۰ ساله بحث میکنیم؛ موضوعی که از دورههایی مطرح بوده که ما در این صندلیها حضور نداشتیم و اعضای دیگری در شورا فعالیت میکردند. در دورههای دوم، سوم، چهارم و پنجم شورای شهر، مصوباتی برای حمایت از اقشار کمدرآمد، افراد نیازمند حمایت و گروههای مختلفی از شهروندان به تصویب رسید تا از حملونقل رایگان یا تخفیفدار بهرهمند شوند، اما هیچگاه چنین حاشیهها، قانونشکنیها و بیحرمتی به مصوبات شورا و اجرای قانون را شاهد نبودیم.
وی افزود: در گذشته، دیدگاهها بهصورت کاملاً قانونی و از طریق کمیسیونهای تخصصی و مسئولان شورای شهر مطرح و بررسی میشد و تصمیمات نیز بر همان اساس اتخاذ میشد.
تشکری هاشمی ادامه داد: پنج ماه است که به دلیل شرایطی که در اسفندماه به وجود آمد، حملونقل را رایگان کردیم. در این مدت، سه بار مهلت اجرای این تصمیم به پایان رسید، اما با وجود اطلاع از اینکه قانون دیگر اجازه ادامه این روند را نمیدهد، دوستان ما اقدامی خلاف قانون انجام دادند. هر بار نیز با مصلحتاندیشی و پادرمیانی رئیس شورای شهر عنوان شد که نباید بحران ایجاد کنیم؛ در حالی که عملاً شورا به ماشین امضای موضوعاتی تبدیل شده که برخلاف اراده شورا، هر چند وقت یکبار دوباره مطرح میشود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: همان دوستانی که پیشنهاد را ارائه داده بودند، در آخرین جلسه طرح خود را پس گرفتند، اما مشاهده کردیم که دوباره همین موضوع مطرح شد. در مجلس شورای اسلامی، اگر طرحی رد شود، تا شش ماه امکان بررسی مجدد آن وجود ندارد. تقاضای من این است که در شورای شهر نیز چنین رویهای حاکم باشد.
وی تأکید کرد: شورا برای این نیست که آنقدر لایحه و طرح مطرح شود تا در نهایت نتیجهای که عدهای میخواهند حاصل شود. شورا ضابطه و قانون دارد و همه باید به آن پایبند باشند.
تشکری هاشمی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) گفت: امام راحل فرمودند اگر کسی بگوید قانون اساسی را قبول ندارم، مجلس را قبول ندارم، رئیسجمهور را قبول ندارم یا دولت را قبول ندارم، این پذیرفتنی نیست؛ همه باید مقید به قانون باشند، حتی اگر قانون برخلاف رأی و نظرشان باشد. این جمله امام راحل چراغ راه ماست و باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: چند بار باید موضوعی در شورا بررسی و رد شود، سپس تخلف صورت گیرد، بعد آن تخلف نادیده گرفته شود و در نهایت بخواهیم بر آن لباس قانون بپوشانیم؟ تقاضای من این است که ابتدا تکلیف این بیقانونیها مشخص شود و سپس درباره موضوع تصمیمگیری کنیم.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در پایان اظهار کرد: همانند همه اعضای شورا، ما نیز کاملاً موافق حمایت از افراد نیازمند هستیم و معتقدیم باید به کسانی که واقعاً نیازمند هستند کمک شود، نه اینکه شبکهسازی و باشگاه حمایتی شکل بگیرد که ارتباطی با فلسفه خدمات رایگان ندارد. خدمات رایگان باید در راستای حمایت از مستضعفان و افرادی باشد که هزینههای زندگیشان تأمین نمیشود. برای این افراد با کمال میل موافق حملونقل رایگان هستیم، اما اگر این موضوع به ابزاری برای ارائه خدماتی خارج از این چارچوب تبدیل شود، با آن موافق نخواهیم بود.