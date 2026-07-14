جاده هراز به مدت ۲ روز مسدود شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در مدت اجرای این عملیات، تردد تمامی وسایل نقلیه از جاده هراز ممنوع بوده و رانندگان باید برای انجام سفرهای خود از محورهای جایگزین فیروزکوه، کرج ـ چالوس و آزادراه قزوین ـ رشت استفاده کنند.

سردار کرمی‌اسد از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را بررسی کرده و با رعایت قوانین و توصیه‌های پلیس، سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند.