به گزارش ایلنا از جمعیت هلال احمر، محمدحسین کبادی با اشاره به نقش حیاتی سگ‌های تجسس در عملیات‌های امداد و نجات، اظهار کرد: با توجه به اینکه پس از جنگ، تعداد قابل توجهی از سگ‌های عملیاتی سازمان را از دست دادیم، به دستور دبیرکل جمعیت هلال‌احمر و رئیس سازمان امدادونجات، برنامه افزایش ظرفیت تیم‌های آنست و تربیت نسل جدید سگ‌های تجسس در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، تعدادی توله سگ با استعدادهای مناسب برای انجام مأموریت‌های جست‌وجو و نجات خریداری شده‌اند تا از همان سنین پایین، آموزش‌های تخصصی، علمی و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا را فرا بگیرند. هدف این است که فرایند آموزش در سراسر کشور به صورت یکپارچه انجام شود تا همه سگ‌های تجسس با کیفیت آموزشی یکسان، آمادگی لازم برای حضور در عملیات‌های امدادی را کسب کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات تصریح کرد: هر زمان که در حوادث و سوانح به ظرفیت سگ‌های تجسس نیاز باشد، این تیم‌ها باید با آمادگی کامل وارد میدان شوند و بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملیات جست‌وجو و نجات را با بالاترین کیفیت انجام دهند.

کبادی با اشاره به برگزاری این دوره در مرکز آموزش آنست سازمان امدادونجات گفت: این دوره کشوری با حضور مربیان سگ‌های تجسس از ۱۰ استان تهران، اردبیل، گیلان، قزوین، گلستان، چهارمحال و بختیاری، البرز، قم، مرکزی و سیستان و بلوچستان برگزار شده و ۱۹ توله سگ جدید تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در این دوره، علاوه بر آموزش و اجتماعی‌سازی توله‌ها، شاخص‌های تخصصی از جمله نحوه برقراری ارتباط میان مربی و سگ، نحوه ورود و خروج تیم به منطقه عملیات، آراستگی و وضعیت ظاهری سگ و همچنین آمادگی جسمانی مربیان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

براساس این گزارش، تمرین‌های مشترکی برای افزایش هماهنگی میان مربی و سگ، از جمله حمل سگ، عبور همزمان از موانع و اجرای تمرین‌های عملیاتی طراحی شده است.