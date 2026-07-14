دستگیری زوج سارق

فرمانده انتظامی شهرستان قم اعلام کرد: سپس با هماهنگی قضائی، عملیات بازداشت متهمان صورت گرفت و این افراد در تحقیقات به ارتکاب ۷ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

وی افزود: در ادامه این عملیات، مأموران طی بازرسی از محل سکونت متهمان تعدادی لوازم مسروقه از جمله جعبه آچار، انواع جک، باند موسیقی، آینه خودرو، چادر مسافرتی و سایر لوازم خودرو کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پایان، متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.