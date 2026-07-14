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سرویس‌رسانی رایگان تاکسیرانی برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید

سرویس‌رسانی رایگان تاکسیرانی برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید
کد خبر : 1813131
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سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از سرویس‌رسانی رایگان این سازمان برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به مراسم بزرگداشت امام شهید که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) روز سه شنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود؛ از خدمات‌‌رسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی پایتخت به شهروندان عزیز برای شرکت در این مراسم خبر داد.

بر این اساس اعلام شد: سرویس رسانی ناوگان تاکسیرانی تهران برای مراسم بزرگداشت امام شهید امت، با ظرفیت ۱۰۰ دستگاه ون تاکسی و در ۵ محور از ساعت ۱۶ تا پایان مراسم صورت می گیرد.

محورهای پنج گانه عبارتند از:

محور شماره ۱: پارکینگ چهارباغ تا مصلی امام خمینی(ره).

محور شماره۲: پارکینگ بنیاد مستضعفان تا مصلی امام خمینی(ره).

محورشماره ۳: پارکینگ چهل سرا تا مصلی امام خمینی(ره).

محورشماره۴: درب شماره ۱ مصلی از خیابان شهید بهشتی تا شبستان.

محور شماره ۵: ازدرب شمالی مصلی امام خمینی(ره) تا شبستان.

 

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