هوش مصنوعی فرصت ارزشمندی برای ارتقای کیفیت مدیریتی فراهم کرده است
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت با تأکید بر نقش راهبردی فناوری اطلاعات در نظام سلامت، گفت: موفقیت برنامههای کلان وزارت بهداشت از جمله اجرای برنامه پزشکی خانواده، مدیریت دارو، توسعه پرونده الکترونیک سلامت و ارتقای کیفیت خدمات، بدون بهرهگیری از زیرساختهای هوشمند و تصمیمسازی مبتنی بر داده امکانپذیر نیست.
وی افزود: تحقق اهدافی همچون افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات، گسترش عدالت در سلامت، تقویت تابآوری نظام سلامت و مدیریت اثربخش بحرانها، وابستگی مستقیمی به عملکرد حوزه فناوری اطلاعات دارد.
مشاور وزیر بهداشت، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را از مهمترین اولویتهای وزارت بهداشت برشمرد و تصریح کرد: اجرای موفق این برنامه بدون توسعه سامانههای هوشمند، پرونده الکترونیک سلامت، نسخهنویسی الکترونیک، نظام ارجاع، نوبتدهی و دریافت بازخورد از خدمات، امکانپذیر نخواهد بود.
صادقنیت با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند زنجیره تأمین دارو در شرایط تحریم و بحران، خاطرنشان کرد: پایش مستمر وضعیت دارو، پیشبینی کمبودها، ارزیابی اثربخشی مداخلات و تصمیمگیری بهموقع، نیازمند بهرهگیری مؤثر از دادهها و ظرفیتهای فناوری اطلاعات است.
وی حفاظت از دادههای سلامت را از مهمترین مسئولیتهای این حوزه دانست و گفت: اطلاعات سلامت از ارزشمندترین داراییهای نظام سلامت محسوب میشود و استفاده صحیح، تحلیل دقیق و ارائه بهموقع این دادهها به مدیران، کیفیت تصمیمگیریها را به شکل محسوسی ارتقا خواهد داد.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی، حذف موازیکاری، افزایش تعاملپذیری میان سامانهها و استفاده حداکثری از ظرفیت دادهها تأکید کرد و افزود: مدیران زمانی بیشترین حمایت را از حوزه فناوری اطلاعات خواهند داشت که اثرگذاری این حوزه در تصمیمسازیهای مدیریتی بهصورت ملموس نمایان شود.
وی توسعه زیرساختهای فناوری، مراکز داده پشتیبان، تقویت امنیت سایبری، توسعه پایگاههای ملی اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی را از مهمترین اولویتهای پیشروی نظام سلامت عنوان کرد و گفت: هوش مصنوعی فرصت ارزشمندی برای استفاده هوشمندانه از دادههای سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مدیریتی فراهم کرده است.
صادقنیت با اشاره به ابتکارات برخی دانشگاههای علوم پزشکی در طراحی سامانههای نوآورانه، اظهار داشت: دانشگاهها میتوانند با شناسایی نیازهای بومی و ارائه راهکارهای خلاقانه، نقش مؤثری در ارتقای نظام سلامت ایفا کنند و این ظرفیت باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
وی سرمایه انسانی را مهمترین دارایی حوزه فناوری اطلاعات دانست و تأکید کرد: جذب، حفظ و توانمندسازی نیروهای متخصص، متعهد و خلاق، مهمتر از توسعه زیرساختهاست و مدیران باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند برنامهریزی جدی داشته باشند.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در پایان با قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه فناوری اطلاعات در بحرانهای مختلف، از جمله همهگیری کرونا و سایر شرایط اضطراری کشور، گفت: کارکنان نظام سلامت همواره سلامت خود را برای حفظ سلامت مردم به خطر انداختهاند و حوزه فناوری اطلاعات نیز در کنار سایر بخشهای وزارت بهداشت، نقش مؤثری در تداوم ارائه خدمات و مدیریت بحرانها ایفا کرده است.