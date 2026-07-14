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عامل ارسال مختصات نقاط حساس کشور به خارج دستگیر شد

عامل ارسال مختصات نقاط حساس کشور به خارج دستگیر شد
کد خبر : 1813117
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پلیس تهران اعلام کرد: با رصد اطلاعاتی و سایبری، فردی که با عنوان یک پروژه تحقیقاتی اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به برخی نقاط حساس کشور به خارج از کشور می‌کرد، شناسایی و بازداشت شد

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق شدند عامل ارسال مختصات و تصاویر نقاط حساس کشور به خارج از کشور را در عملیاتی دقیق شناسایی و دستگیر کنند.

بر اساس این گزارش، متهم با سوءاستفاده از پوشش یک «پروژه تحقیقاتی علمی»، در نقاط مختلف و حساس کشور حضور یافته و اقدام به تهیه تصاویر مستند، جمع‌آوری اطلاعات و استخراج مختصات جغرافیایی دقیق برخی از نقاط حساس، از جمله محل‌های احتمالی اصابت پرتابه‌ها، می‌کرد.

بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با عنوان داده‌های علمی برای افراد و گروه‌های مشخصی در خارج از کشور ارسال و به اشتراک می‌گذاشته است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران افزود: کارشناسان مرکز عملیات پلیس اطلاعات با رصد هوشمندانه فعالیت‌های اطلاعاتی و سایبری این فرد، ضمن جمع‌آوری مستندات و ادله کافی، اقدامات غیرقانونی وی را محرز دانسته و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را در یک عملیات هدفمند دستگیر کردند.

در بازرسی‌های انجام‌شده، تجهیزات و ادله دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های متهم کشف و برای بررسی‌های تخصصی ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران با تأکید بر استمرار رصد و پایش فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت عمومی اعلام کرد: پرونده متهم با اتهام‌های مرتبط با تهدید امنیت ملی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

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