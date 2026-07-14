به گزارش ایلنا، همزمان با چهارصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران دو فوریت لایحه شهردار تهران درخصوص تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما پیشنهاد دادیم که چند قشر برای برخورداری از تخفیف استفاده از حمل و نقل عمومی به لایحه اصلی اضافه شوند، اظهار کرد: با تصویب این پیشنهاد، دیگر موضوع تمدید زمان حمل و نقل عمومی رایگان مطرح نخواهد بود.

وی ادامه داد: در این لایحه پیشنهاد تخفیف ۱۰۰ درصدی برای پیشکسوتان ورزشی، کارکنان شهرداری تهران و خانواده‌های آنها، معلمان، اساتید حوزه دانشگاه، وزارت بهداشت و وزارت علوم و والدین دارای بیش از سه فرزند ارائه شده است.

چمران با تأکید بر اینکه تقاضا می کنیم رایگان سازی حمل و نقل عمومی دیگر مطرح نشود، گفت: همانطور که این موضوع بازخوردهای مثبت داشت تبعات منفی نیز داشته است و نباید دیگر در مورد رایگان کردن آن صحبت کرد.

حمل و نقل عمومی می تواند برای تمام مردم تهران رایگان باشد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه لایحه ای در جلسه غیرعلنی مطرح شد، اظهار کرد: مردم و رسانه ها اظهارات موافقان و مخالفان را نشنیدند. حمل و نقل عمومی می تواند برای تمام مردم تهران رایگان باشد و این قابلیت را دارد و از لحاظ مالی به نفع شهر تهران است با این وجود طرحی ارائه شد که به گروه هایی تخفیف داده شود.

محمد آخوندی افزود: اگر از شهرداری ایرادی می گیریم شورا را هم ببینیم؛ این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفت و رد شد. بنده از شهردار تهران تشکر می کنم که حمل و نقل عمومی را مجدداً رایگان اعلام کرد. آقای زاکانی حتماً کار خوبی کرده است.

وی همچنین تصریح کرد: اینکه می گویند طرح را پس گرفتیم به این دلیل بود که هر بندی در طرح بود، رأی نیاورد. شهردار تهران در شرایط جنگی چنین اقدامی را تشخیص داده و نباید محل دعوا در شورا باشد.

آخوندی با بیان اینکه آقای تشکری هاشمی موضوعی را در مصاحبه ای اعلام کردند، یادآور شد: بنده به احترام این ایام هیچ پاسخی ندادم اما اگر بار دیگر تکرار شود، حتماً پاسخ خواهم داد.

تا پایان رسمی جنگ، حمل و نقل عمومی رایگان باشد

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه گاهی مواقع حس می کنیم دوستان چشم خود را می بندند و صحبت می کنند، گفت: رئیس شورا به عنوان بزرگتر این مجموعه سالها تلاش کرده که شورا در مسیر درستی قرار بگیرد. امروز جوانان خوبی در شورا هستند که آینده دار خواهند بود؛ این جوانان را بد آموزش ندهیم.

وی ادامه داد: بنده همین جا از تمام حزب اللهی ها که به ما رأی دادند و ما اینجا در خصوص مواردی که به نفع جمهوری اسلامی صحبت می کنیم، عذرخواهی می کنم. بزرگان کشور باید در مورد مصالح کشور تصمیم بگیرند. وقتی تصمیم گرفتند مجلس تشکیل نشود، مگر در قانون نوشته شده بود؟ وقتی جمهوری اسلامی و نظام چیزی را مطالبه و نیاز دارد، یکجا به سمتی و جای دیگر به سمتی دیگر می رویم.

علوی افزود: مگر در قانون آمده بود که رئیس مجلس مذاکره کند؟ اما رئیس مجلس فداکاری کرد و مذاکره را پذیرفت و مورد انتقاد هم قرار گرفت. شهردار تهران نیز در چنین مواردی باید اقدام کند. چرا چشم های خود را در این شرایط می بندیم.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه عده ای بیانیه شعام را پایان جنگ دانستند و بعد از آن دیدیم که تعدادی از هموطنان به شهادت رسیدند، گفت: پیشنهاد بنده این است که تا پایان رسمی جنگ، حمل و نقل عمومی رایگان باشد.

اگر شهردار بی قانونی می کرد لایحه به شورا نمی آورد

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخی اعضا به تعدادی از بندها رأی ندادند و با توجه به حذف بندها، طرح را پس گرفتیم، تأکید کرد: اگر شهردار تهران قصد بی قانونی داشت، لایحه یک فوریتی و دو فوریتی به شورا ارائه نمی داد.

وی با بیان اینکه برخی شهرداران تخلفات عدیده ای داشتند و هیچکسی نگفت که تخلف کرده اند، یادآور شد: شهردار تهران شخصاً در شورا حضور یافته که در مورد حمل و نقل عمومی رایگان توضیح دهد. چرا این میزان در مورد بی قانونی صحبت می کنیم. دوره های قبل را هم بررسی کنیم که شهرداران تا چه اندازه تخلف داشته اند. این اقدام به هیچ عنوان غیرقانونی نیست.

صادقی با تأکید بر اینکه اگر شهردار نمی خواست از شورا رأی بگیرد لایحه یک فوریتی و دو فوریتی ارائه نمی داد، تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که با لایحه دو فوریتی امروز موافقت شود.

مردم ۳ درصد هزینه بلیت اتوبوس را می دهند، برای سه درصد بحث می کنیم؟

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر در این لایحه خوب است، گفت: با این وجود اینکه همه مردم از حمل و نقل عمومی به طور رایگان استفاده نکنند، خوب نیست. در سال ۱۴۰۵ سهم شهروندان در پرداخت هزینه اتوبوس بسیار کم است و سهم کمتر از سه درصدی ناچیز است و ما ۹۷ درصد یارانه می دهیم. برای سه درصد بحث می کنیم؟

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ سهم شهروندان از هزینه مترو ۲۰ درصد، سال ۱۴۰۲ سهم شهروندان ۲۱ درصد، سال ۱۴۰۳ سهم ۱۹.۴ درصد و در سال ۱۴۰۴ این سهم ۱۳ درصد بوده است.

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