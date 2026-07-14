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انتصاب جدید در محیط زیست استان تهران

انتصاب جدید در محیط زیست استان تهران
کد خبر : 1813093
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با حکم حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، زهرا خلیلی به عنوان سرپرست جدید اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان تهران منصوب شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، طی مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و حقوقی و رئیس اداره حراست حفاظت محیط زیست استان تهران، زهرا خلیلی به سمت سرپرست جدید اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان تهران منصوب و جایگزین روح الله عبادی در این سمت شد.

گفتنی است؛ در این آیین از خدمات و تلاش های روح الله عبادی در طول دوران تصدی خود به عنوان رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان تهران نیز تقدیر شد.

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