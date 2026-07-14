کشف تجهیزات پزشکی قاچاق در تهران

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد این شرکت با جعل اسناد گمرکی و بدون طی تشریفات قانونی، تجهیزات پزشکی را وارد کشور کرده و قصد عرضه آن‌ها را در بازار داشت. با هماهنگی مرجع قضایی، مأموران به محل مورد نظر در محدوده بلوار دادمان اعزام شده و در بازرسی از انبار، محموله مذکور را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در تحقیقات انجام‌شده و استعلام از گمرک مشخص شد اسناد ارائه‌شده جعلی بوده و هیچ‌گونه مطابقتی با کالاهای موجود نداشته است. همچنین تجهیزات کشف‌شده فاقد اسناد و مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند.

سردار افشاری تصریح کرد: در این عملیات، ۱۲ ست ابزار پروتز ارتوپدی که از تجهیزات تخصصی و مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران به شمار می‌رود، کشف و ضبط شد. در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران باید از مسیرهای قانونی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود. ورود تجهیزات پزشکی قاچاق و فاقد اصالت، علاوه بر اخلال در نظام تأمین کالاهای سلامت‌محور، می‌تواند سلامت بیماران را با مخاطرات جدی مواجه کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، به‌ویژه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.