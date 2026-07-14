مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر:
۱۱ هزار مرکز ماده ۱۵، خدمات ترک اعتیاد ارائه میکنند
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مرکز ماده ۱۵ در کشور با بهرهگیری از ظرفیت بخش غیردولتی و با مجوزهای قانونی، خدمات درمان و ترک اعتیاد را ارائه میکنند و مراکز ماده ۱۶ نیز مسئولیت درمان گروهی از معتادان را بر عهده دارند.
به گزارش ایلنا، زهرا عابدینی با بیان اینکه پیشگیری مهمترین و مؤثرترین راهبرد در مقابله با اعتیاد است، اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر در سه حوزه «مقابله»، «درمان» و «پیشگیری» تعریف میشود که در این میان، پیشگیری از مهمترین اولویتها به شمار میرود؛ زیرا هرچه اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر باشد، چرخه درمان و مقابله نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر افزود: ایران در خط مقدم مقابله با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و در این مسیر با تقدیم حدود سه هزار و ۷۰۰ شهید، هزینههای سنگینی برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدهای ناشی از مواد مخدر پرداخت کرده است.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه خدمات درمان اعتیاد نیز در کشور بهصورت گسترده ارائه میشود، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مرکز ماده ۱۵ در کشور با بهرهگیری از ظرفیت بخش غیردولتی و با مجوزهای قانونی، خدمات درمان و ترک اعتیاد را ارائه میکنند و مراکز ماده ۱۶ نیز مسئولیت درمان گروهی از معتادان را بر عهده دارند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، عابدینی با تأکید بر اینکه مهمترین تهدید امروز در حوزه اعتیاد، «ناآگاهی» است، تصریح کرد: هر اندازه خانوادهها، جوانان، مسئولان و حتی دستگاههای متولی شناخت دقیقتری از تهدیدهای مواد مخدر، شیوههای نوین عرضه و راهکارهای پیشگیری داشته باشند، امکان موفقیت شبکههای قاچاق در جذب افراد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: امروزه مواد مخدر از شکل سنتی خود خارج شده و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، فضای مجازی و تولید مواد صنعتی و روانگردانهای جدید، تهدیدهای پیچیدهتری ایجاد کرده است؛ بنابراین مقابله با این پدیده نیز نیازمند بهرهگیری از روشهای علمی، فناوریهای نوین و آموزش مستمر گروههای مختلف جامعه است.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر با تأکیدات امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) و همچنین احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، توجه دستگاههای اجرایی به موضوع پیشگیری از اعتیاد افزایش یافته و امروز دستگاههای مختلف عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر در چارچوب وظایف قانونی خود در این حوزه فعالیت میکنند.