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رئیس دانشکدگان علوم میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران منصوب شد

رئیس دانشکدگان علوم میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران منصوب شد
کد خبر : 1813041
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در پی حکمی از سوی محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران منصوب شد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی دانشگاه تهران، رهام رفیعی، استاد دانشکده مهندسی هوا فضا دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، به ریاست دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: «از جنابعالی انتظار دارد با بهره‌مندی از ظرفیت‌های اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان آن دانشکدگان و دیگر واحدهای دانشگاه، با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی، نقشی شایسته در تحقق اهداف راهبردی دولت و دانشگاه تهران ایفا نمائید».

رئیس دانشگاه تهران همچنین در حکم دیگری از فرامرز خدائیان چگنی در مدت تصدی ریاست این دانشکدگان تقدیر و تشکر کرد.

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