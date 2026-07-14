به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی دانشگاه تهران، رهام رفیعی، استاد دانشکده مهندسی هوا فضا دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، به ریاست دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: «از جنابعالی انتظار دارد با بهره‌مندی از ظرفیت‌های اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان آن دانشکدگان و دیگر واحدهای دانشگاه، با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی، نقشی شایسته در تحقق اهداف راهبردی دولت و دانشگاه تهران ایفا نمائید». رئیس دانشگاه تهران همچنین در حکم دیگری از فرامرز خدائیان چگنی در مدت تصدی ریاست این دانشکدگان تقدیر و تشکر کرد.

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