آزمایشگاه موج میلیمتری امیرکبیر، عضو فعال شبکه آزمایشگاهی کشور شد
آزمایشگاه «فناوری موج میلیمتری/مایکروویو و مخابرات بدون سیم» دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به دریافت تأییدیه آزمایشگاه مرجع از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. این آزمایشگاه همچنین با ارتقا از عضویت آزمایشی به عضویت فعال شبکه آزمایشگاهی کشور (لبزنت)، امکان ارائه خدمات تخصصی خود را با بهرهمندی از تسهیلات این شبکه به پژوهشگران، استادان و دانشجویان سراسر کشور گسترش داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه «فناوری موج میلیمتری/مایکروویو و مخابرات بدون سیم» دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تیرماه سال جاری علاوه بر دریافت تأییدیه آزمایشگاه مرجع از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از عضویت آزمایشی به عضویت «فعال» در شبکه آزمایشگاهی کشور (لبزنت) نیز ارتقا یافت. دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم اکنون دارای ۹ عضو آزمایشی، ۳ عضو فعال و ۹ عضو توانمند در شبکه آزمایشگاهی کشور است.
این آزمایشگاه از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را با سرپرستی دکتر عبدالعلی عبدیپور، عضو هیأت علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق، آغاز کرده و اکنون با اخذ تأیید صلاحیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دریافت گواهینامه بینالمللی ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، به یکی از مراکز مرجع ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است.
آزمایشگاه «فناوری موج میلیمتری/مایکروویو و مخابرات بدون سیم» با هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و صنعتی کشور، خدمات تخصصی خود را در سه محور اصلی ارائه میدهد که شامل آزمونهای تأیید نمونه (Type Approval) برای ارزیابی انطباق تجهیزات رادیویی با استانداردهای فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه خدمات مشاوره و طراحی در حوزه سیستمهای مایکروویو و موج میلیمتری و اجرای پژوهشهای کاربردی و طرحهای تحقیق و توسعه با هدف بومیسازی فناوریهای نوین مخابراتی و کاهش وابستگی کشور است.
با ارتقای این آزمایشگاه به عضو فعال شبکه آزمایشگاهی کشور، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان سراسر کشور از این پس میتوانند با بهرهمندی از تسهیلات و اعتبارات شبکه آزمایشگاهی کشور (لبزنت)، با سهولت بیشتری از خدمات تخصصی و تجهیزات پیشرفته این مرکز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده کنند.