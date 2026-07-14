آزمایشگاه موج میلیمتری امیرکبیر، عضو فعال شبکه آزمایشگاهی کشور شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه «فناوری موج میلی‌متری/مایکروویو و مخابرات بدون سیم» دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تیرماه سال جاری علاوه بر دریافت تأییدیه آزمایشگاه مرجع از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از عضویت آزمایشی به عضویت «فعال» در شبکه آزمایشگاهی کشور (لبزنت) نیز ارتقا یافت. دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم‌ اکنون دارای ۹ عضو آزمایشی، ۳ عضو فعال و ۹ عضو توانمند در شبکه آزمایشگاهی کشور است.

این آزمایشگاه از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را با سرپرستی دکتر عبدالعلی عبدی‌پور، عضو هیأت علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق، آغاز کرده و اکنون با اخذ تأیید صلاحیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دریافت گواهینامه بین‌المللی ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، به یکی از مراکز مرجع ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است.

آزمایشگاه «فناوری موج میلی‌متری/مایکروویو و مخابرات بدون سیم» با هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و صنعتی کشور، خدمات تخصصی خود را در سه محور اصلی ارائه می‌دهد که شامل آزمون‌های تأیید نمونه (Type Approval) برای ارزیابی انطباق تجهیزات رادیویی با استانداردهای فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه خدمات مشاوره و طراحی در حوزه سیستم‌های مایکروویو و موج میلی‌متری و اجرای پژوهش‌های کاربردی و طرح‌های تحقیق و توسعه با هدف بومی‌سازی فناوری‌های نوین مخابراتی و کاهش وابستگی کشور است.

با ارتقای این آزمایشگاه به عضو فعال شبکه آزمایشگاهی کشور، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان سراسر کشور از این پس می‌توانند با بهره‌مندی از تسهیلات و اعتبارات شبکه آزمایشگاهی کشور (لبزنت)، با سهولت بیشتری از خدمات تخصصی و تجهیزات پیشرفته این مرکز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده کنند.

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