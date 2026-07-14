تعداد جلسات شورا در هفته به روال قبل بازگردد

به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی در چهارصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از شهرداری تهران برای همکاری در برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، اظهار کرد: نیروهای مدیریت شهری شبانه روزی تلاش کردند تا به زائران خدمات رسانی کنند و زائران از اقدامات شهرداری در مراسم تشییع ابراز رضایت می کردند.

وی همچنین تصریح کرد: حضور در این مراسم پیام انتقام و مطالبه مردم در صحنه بود؛ بسیاری از مسئولان باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. زمانی می گفتیم که برخی مسئولان تنها فرمایشات مقام معظم رهبری را تکرار می کنند. امروز هم باید مسئولان به پیام انتقام واکنش نشان دهند. اگر به دنبال انتقام نباشیم باید در کوچه های تهران با دشمنان مواجه شویم.

به گزارش شهر، نادعلی ضمن انتقاد از برگزاری یک جلسه شورا در هفته به جای دو جلسه که ممکن است بر اساس قانون باشد، گفت: درخواست بنده این است که روال سابق ادامه پیدا کند و دو جلسه در هفته برگزار شود. ما می توانیم مدیران و مسئولان مجموعه های شهرداری را به شورا دعوت کنیم تا گزارش اقدامات خود را ارائه دهند. ما در تهران کارهای زیادی داریم و شورا چه دو هفته و چه یک سال ادامه پیدا کند، باید باقوت و قدرت کار خود را انجام دهیم. تقاضای بنده این است که هر هفته دو جلسه شورا برگزار شود.

انتهای پیام/