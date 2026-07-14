وی با بیان اینکه رهبر شهید حق بزرگی بر گردن جامعه پزشکی دارد، افزود: حمایت‌های ایشان تنها به توصیه‌ها و سخنان محدود نبود، بلکه در هدایت‌های راهبردی، سیاست‌گذاری‌های کلان، حمایت از برنامه‌های حوزه سلامت، پیگیری مسائل بودجه‌ای و ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، نقش تعیین‌کننده و ماندگاری ایفا کردند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به ضرورت برگزاری این مراسم گفت: جامعه پزشکی وظیفه داشت در سوگ رهبر شهید گرد هم آید و یاد و خاطره ایشان را گرامی بدارد. به همین دلیل، سازمان نظام پزشکی با میزبانی این مراسم، میزبان چهره‌های برجسته علمی، روسای دانشگاه‌ها، روسای انجمن‌های علمی، وزرای سابق، معاونان وزارت بهداشت و مسئولان نهادهای مختلف حوزه سلامت بود تا جامعه پزشکی بتواند ادای دینی هرچند اندک به این شخصیت بزرگ داشته باشد.

وی ادامه داد: حضور گسترده همه ارکان حوزه سلامت در این مراسم نشان داد که رهبر شهید جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده بزرگ سلامت داشتند.

دکتر محمدرئیس‌زاده با اشاره به دیدارهای متعدد مسئولان حوزه سلامت با رهبر شهید اظهار داشت: اگرچه خاطره اختصاصی خاصی ندارم، اما در جلسات متعددی که خدمت ایشان بودیم، مسائل و مشکلات حوزه سلامت را مطرح می‌کردیم و ایشان همواره با نگاهی عمیق، دلسوزانه و حمایت‌گرانه به این موضوعات می‌نگریستند.

وی افزود: در دیدار اعضای سازمان نظام پزشکی با رهبر شهید، ایشان با صراحت بر قداست جامعه پزشکی تأکید کردند و فرمودند که نباید به بهانه‌های مختلف، رابطه اعتماد میان پزشک و مردم خدشه‌دار شود. این نگاه، برخاسته از اعتقاد قلبی ایشان به جایگاه والای پزشکان و فعالان حوزه سلامت بود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: رهبر شهید همواره پیشرفت‌های جامعه پزشکی را مورد تحسین قرار می‌دادند. در دوران دفاع مقدس، عملکرد جامعه پزشکی را ستودند و تأکید کردند که این قشر از آزمون بزرگ جنگ سربلند بیرون آمد. همچنین در دوران همه‌گیری کرونا نیز بارها با صمیمیت از پزشکان، پرستاران و کادر درمان قدردانی کردند و پیشرفت‌ها و توانمندی‌های جامعه پزشکی ایران را «اعجاب‌انگیز» توصیف کردند.

وی ادامه داد: ایشان بیش از بسیاری از مسئولان و تریبون‌های رسمی کشور، قدر جامعه پزشکی را می‌دانستند و همواره با احترام از پزشکان، دانشمندان، استادان و نخبگان حوزه سلامت یاد می‌کردند. رهبر شهید همواره بر این باور بودند که مردم باید به سرمایه انسانی نظام سلامت افتخار کنند و از جایگاه پزشکان و کادر درمان صیانت شود.

دکتر محمدرئیس‌زاده با اشاره به نگاه وحدت‌آفرین رهبر شهید نسبت به جامعه پزشکی خاطرنشان کرد: ایشان در حمایت از دانشمندان، اساتید و چهره‌های برجسته پزشکی، هیچ‌گاه نگاه سیاسی، جناحی یا حزبی نداشتند و همه اعضای خانواده بزرگ سلامت را سرمایه‌های ارزشمند کشور می‌دانستند.

به گزارش وبدا، رئیس کل سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: رهبر شهید همواره با نگاه امیدبخش و آینده‌نگر، از توسعه علم، پژوهش و فناوری در حوزه سلامت حمایت می‌کردند و اعتقاد داشتند که پیشرفت کشور بدون اتکا به دانشمندان و نخبگان امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان با بیان اینکه فقدان رهبر شهید ضایعه‌ای سنگین برای جامعه پزشکی و نظام سلامت کشور است، گفت: بی‌تردید جای خالی چنین شخصیت بزرگی به آسانی پر نخواهد شد، اما امیدواریم با ادامه مسیر علم، خدمت، اخلاق و حفظ سرمایه اجتماعی نظام سلامت، بتوانیم بخشی از آرمان‌ها و توصیه‌های ارزشمند ایشان را محقق کنیم.