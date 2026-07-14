سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا پایان هفته
سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و پایدار حاکم خواهد بود، اما در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.
بر اساس این گزارش، طی این مدت در استانهای ساحلی دریای خزر نیز بارشهای پراکنده پیشبینی میشود. همچنین روز جمعه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار خفیف باران و رعدوبرق مورد انتظار است.
سازمان هواشناسی همچنین از وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی خبر داد.
این سازمان اعلام کرد که دریای عمان از امروز تا پایان هفته مواج و متلاطم خواهد بود.