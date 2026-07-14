خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا پایان هفته

پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا پایان هفته
کد خبر : 1812965
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و پایدار حاکم خواهد بود، اما در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

بر اساس این گزارش، طی این مدت در استان‌های ساحلی دریای خزر نیز بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز جمعه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار خفیف باران و رعدوبرق مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی همچنین از وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی خبر داد.

این سازمان اعلام کرد که دریای عمان از امروز تا پایان هفته مواج و متلاطم خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل