از ۶ تا ۲۲ تیرماه؛
حملات هوایی آمریکا روزانه ۱۱ مصدوم و ۱.۳ نفر شهید داشته است
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حملات هوایی دشمن آمریکایی در بازه زمانی ۶ تا ۲۲ تیرماه، روزانه به طور متوسط ۱۱ نفر مصدوم شده اند.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همچنین در این مدت به طور متوسط روزانه ۱.۳ نفر نیز در این حملات به شهادت رسیده اند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از این هم در مطلبی نوشته بود که در حمله هوایی آمریکا به ۶ شهر کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ تیر ، ۱۱۵ نفر مصدوم و ۱۷ نفر شهید شده اند که یکی از شهدا «بانو» است.