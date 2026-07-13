حملات هوایی آمریکا روزانه ۱۱ مصدوم و ۱.۳ نفر شهید داشته است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از این هم در مطلبی نوشته بود که در حمله هوایی آمریکا به ۶ شهر کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ تیر ، ۱۱۵ نفر مصدوم و ۱۷ نفر شهید شده اند که یکی از شهدا «بانو» است.