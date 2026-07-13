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کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات ژنو توسط مخترع ایرانی

کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات ژنو توسط مخترع ایرانی
کد خبر : 1812729
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پیمان جوان بخت مخترع گیلانی دومین مدال طلای متوالی مسابقات جهانی اختراعات ژنو(IFIA) برای اختراع چندگانه «کلان‌شهر های عمودی با ارتفاع به اضافه ۱۰ کیلومتر» را کسب کرد.

به گزارش ایلنا،‌ مکانی که از دیرباز به عنوان نقطه تلاقی نخبگان علم و فناوری در جهان شناخته می‌شود، امسال نیز میزبان رقابت بیش از هزار و ۵۰۰ اختراع از ۵۰ کشور از معتبرترین دانشگاه‌ها و گروه‌های علمی سراسر جهان بود که در این رقابت، پیمان جوان بخت مخترع خوش‌سابقه گیلانی و عضو رسمی فدراسیون جهانی مخترعان(IFIA) موفق شد برای چهارمین سال متوالی پرچم ایران را در بالاترین سطح علمی جهان به اهتزاز درآورد و مدال طلای رشته مهندسی عمران را از آن خود کند.

این مخترع ایرانی که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ موفق به کسب دو مدال نقره شده بود، در سال ۲۰۲۵ با ارائه یک تراپروژه بی‌سابقه، رکورد امکان ساخت اَبَرآسمان‌خراش‌ها را از چند صد متر به بیش از ۱۰ کیلومتر ارتقا داد و ده‌ها سد و مانع مهندسی در صنعت ساختمان را در هم شکست.

وی در آن سال با ارائه اختراعی تحت عنوان: (Structural System Capable of Constructing Vertical Megacities over ۱۰Km in Height with Anti-Gravity Transport System) «سیستم سازه‌ای با قابلیت احداث کلان‌شهرهای عمودی با ارتفاع بیش از ۱۰ کیلومتر مجهز به سیستم حمل‌ونقل ضدجاذبه»، نخستین مدال طلای جهانی خود را کسب کرده بود.

امسال نیز این مخترع توانا به جای توقف در موفقیت پیشین، نسخه تکامل‌یافته‌تر از این کلان‌شهرهای عمودی را با اضافه کردن چندین اختراع جدید به جهان عرضه کرد و مدال طلای مسابقات ژنو به اختراع جدید وی با عنوان(Upgrade of +۱۰km Vertical Megacities via Integrated Seismic-Isolation, Maglev Transit, Energy & Cloud Robotic Systems) «ارتقای کلان‌شهرهای عمودی ۱۰+ کیلومتری از طریق سیستم‌های یکپارچه جداسازی لرزه‌ای، حمل‌ونقل مگلو، انرژی و سیستم‌های رباتیک ابری» تعلق گرفت.

به گفته جوان بخت، با ثبت این فناوری نوین، دانش مهندسی به نقطه‌ای از تکامل رسیده است که بشر می‌تواند بدون کمترین نگرانی از محدودیت‌های سازه‌ای، به ارتفاعات فراتر از ۱۰ کیلومتر صعود کرده و در آنجا سکونتگاهی امن بنا کند.

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