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بررسی تمدید رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس در جلسه فردای شورا

بررسی تمدید رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس در جلسه فردای شورا
کد خبر : 1812715
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همزمان با چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دو فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو بررسی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که فردا – سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵- برگزار می‌شود، دو فوریت لایحه شهردار تهران درخصوص تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین لایحه شهردار تهران درخصوص حمایت از شهروندان تهرانی در ۶ حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی در دستور جلسه چهارصد و نوزدهم شورا قرار دارد.

گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری نیز در این جلسه بررسی خواهد شد. همچنین چند پلاک ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن تعیین تکلیف می‌شوند.

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