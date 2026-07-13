نحوه پیش ثبتنام پایه هفتمیها اعلام شد
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، پیشثبتنام دانشآموزان پایه هفتم برای سال تحصیلی جدید بهصورت اینترنتی و از طریق سامانه مایمدیو انجام میشود.
به گزارش ایلنا، مراحل پیشثبتنام دانشآموزان پایه هفتم برای سال تحصیلی جدید بهصورت اینترنتی و از طریق سامانه مایمدیو به شرح زیر است:
- وارد سامانه my.medu.ir شوید.
- از طریق درگاه دولت با شماره تلفن همراهی که به نام یکی از والدین است، وارد حساب کاربری شوید.
- نقش «والدین» را انتخاب کنید.
- از بخش «پیشثبتنام مدارس»، گزینه «پیشثبتنام پایه هفتم» را انتخاب کنید.
- اطلاعات دانشآموز (کد ملی، تاریخ تولد و...) را بررسی یا تکمیل کنید.
- نوع مدرسه (دولتی، غیردولتی، شاهد و...) و سپس استان، منطقه و مدرسه موردنظر را انتخاب کنید.
- درخواست را ثبت کرده و کد رهگیری را تا پایان فرآیند نزد خود نگه دارید. این کد برای پیگیری وضعیت درخواست ضروری است.
نکته مهم این است که پیشثبتنام به معنای ثبتنام قطعی نیست. پس از بررسی مدارک، محدوده سکونت، ظرفیت مدرسه و تأیید مدیر مدرسه، ثبتنام نهایی انجام خواهد شد.