معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: سازمان سنجش به عنوان نهادی ملی و تخصصی با شعار مشارکت در پیشرفت کشور از طریق بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزشی و مسئولیت اجتماعی نهادینه کردن فرهنگ سنجش در جامعه با هدف خود ارزیابی آحاد مردم از دانش، توانش، نگرش و توانمندی‌های خود، درصدد است که اصل عدالت در سنجش و پذیرش را در تمامی فرآیندها و مراحل آزمون‌ها اجرایی کند و معتقد است برگزاری آزمون‌های ملی، حساس و خطیر صرفا یک فعالیت اداری نیست بلکه فعالیت علمی و فنی و مسئولیتی اجتماعی است.

وی تاکید کرد: سازمان سنجش و شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون باید بر اساس اصول شفافیت در عملکرد، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به بهترین نحو ممکن، این آزمون را راهبری و اجرا کند.

محمدی ضمن تاکید بر حساسیت جایگاه سازمان و شبکه ملی عنوان کرد: آزمون کارشناسی ارشد به عنوان نمود عملی سنجش علمی، فرصت‌های ورود به سطوح و دوره‌های آموزش عالی، مسیرهای تحصیلی، شغلی و حرفه‌ای و حضور در طیف متنوعی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را فراهم می‌کند و بنابراین مستلزم داشتن طرح و برنامه مدون و مستند است که باید نقشه راه شبکه ملی در اجرا قرار گیرد.

وی در ادامه بر ضرورت مسئولیت‌سپاری اجرای آزمون‌ها به ستادهای استانی به عنوان ابتکاری مدیریتی تاکید و عنوان کرد: با توجه به اشراف مسئولین آموزش عالی استان بر امکانات و توانمندی‌های هر استان، روسای دانشگاه‌ها باید راهبری اجرای آزمون را متقبل شوند.

محمدی با اشاره به رئوس اقدام‌های انجام شده در مرحله پیش از برگزاری آزمون، از مکاتبه و هماهنگی با نهادهای ملی و استانی نظیر وزارت کشور، وزارت نیرو و استانداری‌های سراسر کشور برای مشارکت و پشتیبانی در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه، انتظارات در مراحل اجرای آزمون و پس از آن را تشریح و بر ضرورت توجه به تکریم متقاضیان و آرامش روانی آنان و تدارک تمهیدات لازم از جمله پایداری شبکه انرژی و تامین روشنایی و سرمایش حوزه‌ها تاکید ورزید.