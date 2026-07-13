هماهنگی دستگاهها و شبکه ملی حفاظت در برگزاری آزمون ارشد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست هماهنگی با نمایندگان تامالاختیار و مسئولان حفاظت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، بر ضرورت هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط و تلاش مضاعف شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون برای برگزاری مطلوب و با کیفیت این آزمون تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی در این نشست که با حضور ۶۰۰ نفر به صورت وبیناری برگزار شد با تقدیر از حضور باشکوه ملت ایران در مراسم سوگواری قائد شهید ملت، گفت: بیش از ۶۵۱ هزار نفر متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ ثبتنام کردهاند و این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه امسال در ۱۶۵ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: سازمان سنجش به عنوان نهادی ملی و تخصصی با شعار مشارکت در پیشرفت کشور از طریق بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزشی و مسئولیت اجتماعی نهادینه کردن فرهنگ سنجش در جامعه با هدف خود ارزیابی آحاد مردم از دانش، توانش، نگرش و توانمندیهای خود، درصدد است که اصل عدالت در سنجش و پذیرش را در تمامی فرآیندها و مراحل آزمونها اجرایی کند و معتقد است برگزاری آزمونهای ملی، حساس و خطیر صرفا یک فعالیت اداری نیست بلکه فعالیت علمی و فنی و مسئولیتی اجتماعی است.
وی تاکید کرد: سازمان سنجش و شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون باید بر اساس اصول شفافیت در عملکرد، مسئولیتپذیری و پاسخگویی به بهترین نحو ممکن، این آزمون را راهبری و اجرا کند.
محمدی ضمن تاکید بر حساسیت جایگاه سازمان و شبکه ملی عنوان کرد: آزمون کارشناسی ارشد به عنوان نمود عملی سنجش علمی، فرصتهای ورود به سطوح و دورههای آموزش عالی، مسیرهای تحصیلی، شغلی و حرفهای و حضور در طیف متنوعی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را فراهم میکند و بنابراین مستلزم داشتن طرح و برنامه مدون و مستند است که باید نقشه راه شبکه ملی در اجرا قرار گیرد.
وی در ادامه بر ضرورت مسئولیتسپاری اجرای آزمونها به ستادهای استانی به عنوان ابتکاری مدیریتی تاکید و عنوان کرد: با توجه به اشراف مسئولین آموزش عالی استان بر امکانات و توانمندیهای هر استان، روسای دانشگاهها باید راهبری اجرای آزمون را متقبل شوند.
محمدی با اشاره به رئوس اقدامهای انجام شده در مرحله پیش از برگزاری آزمون، از مکاتبه و هماهنگی با نهادهای ملی و استانی نظیر وزارت کشور، وزارت نیرو و استانداریهای سراسر کشور برای مشارکت و پشتیبانی در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه، انتظارات در مراحل اجرای آزمون و پس از آن را تشریح و بر ضرورت توجه به تکریم متقاضیان و آرامش روانی آنان و تدارک تمهیدات لازم از جمله پایداری شبکه انرژی و تامین روشنایی و سرمایش حوزهها تاکید ورزید.