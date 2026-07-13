با اقدام بهموقع سازمان انتقال خون صورت گرفت؛
نجات جان مجروح تصادفی با گروه خونی بسیار نادر A+(D–/–)
انتقال خون استان کرمان با شناسایی زودهنگام یک گروه خونی نادر و تامین سریع آن از طریق شبکه ملی خونرسانی، جان یک بیمار ۷۰ ساله سانحهدیده را از خطر مرگ نجات داد.
️ به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، این بیمار ۷۰ ساله اهل چترود کرمان، در پی یک سانحه رانندگی دچار آسیب مغزی شده بود و پس از عمل جراحی، در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان باهنر تحت درمان قرار گرفت.
️ بیمار به دلیل افت شدید هموگلوبین و خونریزی داخلی، نیازمند تزریق فوری خون بود اما با این حال، آزمایشهای اولیه بانک خون بیمارستان نشان داد خونهای موجود با بدن بیمار ناسازگار است.
️ در پی این ناسازگاری، نمونه خون به واحد سرولوژی اختصاصی اداره کل انتقال خون کرمان ارجاع داده شد و بررسیهای دقیق و تخصصی نشان داد این بیمار دارای گروه خونی بسیار نادر «A+(D–/–)» است.
️ مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به روند درمانی این بیمار گفت: در گام نخست، از بستگان درجه یک بیمار برای یافتن خون سازگار نمونهگیری شد اما متاسفانه خون هیچیک از اعضای خانواده با وی تطابق نداشت.
ایرج شکوهی افزود: بلافاصله ارتباط با «بخش انجماد و گروههای خونی نادر سازمان انتقال خون ایران برقرار شد. هماهنگیها نتیجه داد و خون سازگار به صورت هوایی از تهران و مشهد به کرمان انتقال یافت.
️ وی با اشاره به موفقیت این عملیات پزشکی تصریح کرد: با دریافت چهار واحد خون سازگار و تزریق آن، سطح هموگلوبین بیمار از حدود ۶ به ۱۰ ارتقا یافت و هماکنون وضعیت عمومی این بیمار پایدار است.
️ مدیرکل انتقال خون استان کرمان در پایان تاکید کرد: وجود شبکه ملی انتقال خون و بانک اطلاعاتی اهداکنندگان نادر، تنها امید بیماران دارای گروههای خونی کمیاب است و تشخیص سریع و تخصص بالای کارکنان آزمایشگاهی، در جلوگیری از عوارض مرگبار و نجات جان این بیماران نقش حیاتی ایفا میکند.