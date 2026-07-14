تدابیر سازمان غذا و دارو برای اصلاح نظام توزیع و دسترسی بیماران به دارو

«مهدی پیرصالحی» معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اهمیت مدیریت زنجیره تأمین دارو گفت: فرآیند تأمین و توزیع دارو به صورت مستمر از سوی سازمان پایش می‌شود و هدف، اطمینان از رسیدن دارو از مسیر صحیح به دست بیمار است.

وی افزود: اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین دارو از جمله تخصیص ارز، میزان ارز دریافتی شرکت‌ها، نوع داروهای وارداتی و عملکرد شرکت‌ها در سامانه‌های سازمان غذا و دارو به صورت شفاف ثبت و قابل رصد است و سامانه تی‌تک امکان نظارت بر فرآیندهای مرتبط با تأمین و توزیع را فراهم کرده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: خریدهای نامتعارف داروخانه‌ها نیز از طریق سامانه تی‌تک پایش می‌شود و موارد مشکوک برای بررسی و رسیدگی به مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر زنجیره توزیع گفت: مدیریت موجودی‌ها، پایش عملکرد حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین و استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارتی از مهم‌ترین اقدامات سازمان برای کاهش مشکلات احتمالی در مسیر توزیع دارو و افزایش دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز است.

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