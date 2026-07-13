به گزارش ایلنا، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده پس از جنگ رمضان اظهارکرد: براساس آخرین داده های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران (تا ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵)، از مجموع ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان، شاهد پیشرفت ۹۶ درصدی در ترمیم و بازسازی ساختمان‌ها در گروه‌ها و بخش های مختلف ۴ گانه بر اساس میزان آسیب بودیم -واحدهای آسیب دیده بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی شهردار تهران در چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د (A، B، C، D) دسته‌بندی شدند- علاوه بر این ۴۹۸۳ واحد در بخش اداری- تجاری دچار خسارت شدند.

وی درباره آمار تفکیکی و وضعیت هر یک از گروه های آسیب دیده توضیح داد: ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد که خسارات جزئی دیده و در رده رده A قرار داشتند، با پیشرفت ۹۸ درصدی ترمیم شده‌اند. همچنین کار بازسازی و ترمیم ۹۰۸۵ واحد با خسارات متوسط -گروه B- پیشرفتی حدود ۹۶ درصد داشته است.

پیشرفت ۶۴ درصدی در واحدهای نیازمند تخریب و نوسازی

نصیری ادامه داد: در بخش واحدهای نیازمند به مقاوم‌سازی -رده C- که شامل ۴۰۴ واحد می شود، در حال حاضر ۳۵ درصد پیشرفت حاصل شده است. در ۲۱۳۵ واحد گروه های مربوط به تخریب و نوسازی نیز ۶۴ درصد پیشرفت حاصل شده است.

هنوز ۲۰۶ خانوار در هتل ها هستند

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت اسکان اضطراری در هتل ها و بحث ودیعه نیز بیان کرد: ۲۰۶ خانوار (۶۹۱ نفر) در ۱۸ هتل اسکان دارند و ۱۷۸۷ نفر نیز ودیعه مسکن دریافت کردند.

اهدای ۱۱۵۱ میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان از جنگ رمضان

وی همچنین با اشاره به موضوع پرداخت هدیه شهرداری در بحث تامین لوازم مورد نیاز منزل (شهرکارت) عنوان کرد: تا کنون بیش از ۱۱۵۱ میلیارد تومان پرداختی صورت گرفته که به تفکیک شامل ۲۳۹۶ نفر تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۱۸۲ نفر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و ۱۶۸۹ نفر تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان می شود.

نصیری درباره ارزیابی آسیب وارده بر وسایل نقلیه نیز گفت: تا کنون ارزیابی آسیب ۱۳ هزار و ۳۷۹ دستگاه خودرو و ۱۰۵۲ دستگاه موتورسیکلت انجام شده است.

مناطقی که کمترین و بیشترین اصابت را در جنگ تحمیلی سوم داشته‌اند

گفتنی است؛ از مجموع ۶۵۳ اصابت در مناطق ۲۲ گانه، مناطق ۴، ۲۱ و یک به ترتیب با ۹۰، ۶۳ و ۵۷ اصابت بیشترین میزان و مناطق ۱۷، ۱۰ و ۱۶ به ترتیب با ۳، ۵ و ۶ اصابت کمترین میزان اصابت را داشته اند.

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