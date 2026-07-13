«گرد و غبار» از مهمترین چالشهای غرب آسیا
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به روز جهانی مقابله با گرد و غبار گفت: گرد و غبار به یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی غرب آسیا تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش آثار این پدیده بر سلامت انسان، منابع طبیعی و کیفیت زندگی، اظهار کرد: طوفان های گرد و غبار امروز به یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی منطقه غرب آسیا تبدیل شده اند و پیامدهای آن به ویژه در کلان شهر تهران بیش از گذشته محسوس است.
وی با بیان اینکه بخشی از گرد و غبار مؤثر بر کیفیت هوای استان تهران منشأ فرامرزی دارد، افزود: در کنار کانون های خارجی، برخی کانون های داخلی نیز به دلیل خشکسالی، کاهش پوشش گیاهی، مدیریت ناپایدار منابع آب، تخریب اراضی، فرسایش بادی و تغییر کاربری اراضی در تشدید این پدیده نقش دارند. از این رو، برنامه ریزی جامع برای پیشگیری، کنترل و کاهش آثار گرد و غبار ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
عباس نژاد با اشاره به شرایط استان تهران تصریح کرد: مناطق جنوبی و جنوب غربی استان به دلیل ویژگی های اقلیمی، کاهش رطوبت خاک، وجود اراضی مستعد فرسایش بادی و برخی فعالیت های انسانی، در مقاطع زمانی مختلف می توانند در ایجاد یا تشدید گرد و غبار محلی مؤثر باشند. بر همین اساس، حفاظت از پوشش گیاهی، مدیریت اصولی اراضی، جلوگیری از تخریب خاک، کنترل برداشت های غیرمجاز و احیای کانون های مستعد تولید گرد و غبار باید با همکاری همه دستگاه های مسئول در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر اینکه گرد و غبار صرفاً یک مسئله زیست محیطی نیست، خاطرنشان کرد: این پدیده ابعاد گسترده ای در حوزه های سلامت، اقتصاد، جامعه و امنیت غذایی دارد. افزایش غلظت ذرات معلق می تواند موجب تشدید بیماری های قلبی و تنفسی، کاهش دید افقی، افت کیفیت زندگی و افزایش هزینه های درمانی شود؛ بنابراین کاهش مواجهه شهروندان با این آلاینده ها و پیشگیری از شکل گیری کانون های جدید گرد و غبار باید از اولویت های مدیریت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی باشد.
این مقام مسئول توسعه و تقویت سامانه های پایش و هشدار سریع کیفیت هوا، حفاظت از منابع آب و خاک، گسترش پوشش گیاهی و بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناوری های نوین را از مهم ترین راهکارهای مقابله با این پدیده برشمرد و گفت: دستیابی به نتایج مؤثر در کنترل گرد و غبار مستلزم رویکردی فرابخشی، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، همکاری مراکز علمی و پژوهشی و توسعه تعاملات ملی و منطقه ای است.
عباس نژاد در پایان با اشاره به اهمیت روز جهانی مقابله با طوفان های گرد و غبار تصریح کرد: این مناسبت فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت پایدار سرزمین و کاهش عوامل مؤثر در شکل گیری گرد و غبار است و تحقق این اهداف بدون مشارکت مردم، مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی و اجرای سیاست های علمی و پایدار امکان پذیر نخواهد بود.