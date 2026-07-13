به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ عزت‌الله غلامی فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه فراجا اظهار کرد: در پی اجرای عملیات‌های اطلاعات‌محور و هدفمند، تکاوران این یگان موفق به کشف ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند. همچنین در بازرسی‌های انجام‌شده،۷ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف و ضبط شد.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۷ دستگاه خودرو توقیف و ۱۰ نفر متهم دستگیر شدند. همچنین در یکی از درگیری‌های مسلحانه، ۴ نفر از افراد مسلح حاضر در صحنه به هلاکت رسیدند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: یگان‌های تکاوری یگان‌های ویژه فراجا با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و حضور مقتدرانه در میدان، برخورد قاطع با قاچاقچیان، عناصر مسلح و برهم‌زنندگان امنیت را با جدیت ادامه خواهند داد.

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