خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۵ منتشر شد

آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۵ منتشر شد
کد خبر : 1812560
لینک کوتاه کپی شد.

داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی دو ماه نخست سال ۱۴۰۵، از سوی سازمان غذا و دارو منتشر شد.

به گزارش ایلنا از ایفدانا، محمد ممی زاده، کارشناس پروژه ردیابی و رهگیری داروی سازمان غذا و دارو گفت: این داشبورد با به‌روزرسانی روش محاسبه ارزش ریالی، نمایش اطلاعات در سطح استان و امکان دریافت فایل داده‌ها در اختیار کاربران قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۵ مربوط به دو ماه نخست سال منتشر شده و در این نسخه، ارزش ریالی داروها بر اساس قیمت زمان فروش در هر ماه محاسبه شده است. این شیوه محاسبه، دقت تحلیل‌های اقتصادی و بررسی روند تأمین و توزیع دارو را افزایش می‌دهد.

ممی زاده افزود: اطلاعات این داشبورد در سطح استان ارائه شده است تا امکان پایش وضعیت توزیع، مصرف و دسترسی به دارو در مناطق مختلف کشور با دقت بیشتری فراهم شود. این اطلاعات می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه دارو مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از قابلیت‌های جدید این نسخه، امکان دریافت فایل داده‌ها است. این ویژگی شرایط لازم را برای انجام تحلیل‌های تکمیلی و استفاده پژوهشگران، مدیران و کارشناسان از اطلاعات آمارنامه فراهم کرده است.

داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه my.fda.gov.ir و بخش داشبوردهای عمومی در دسترس قرار دارد و کاربران می‌توانند ضمن مشاهده اطلاعات، فایل داده‌های مورد نیاز را نیز دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل