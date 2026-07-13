به گزارش شهر از پلیس پایتخت، سرهنگ سید امین موسوی روز دوشنبه اظهار کرد: ساعت ۱۹:۳۰ روز نوزدهم تیرماه، مأموران گشت کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر در حین گشت‌زنی در محدوده بهشت زهرا(س) و خیابان یاس، به فردی که سابقه سرقت سنگ‌قبر داشت، مشکوک شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد وی در حال انتقال یک کتیبه سنگ‌قبر به داخل یک دستگاه خودروی پراید است.

وی افزود: متهم به محض مشاهده مأموران قصد فرار داشت، اما با اقدام سریع و هماهنگ مأموران کلانتری و همکاری عوامل یگان حفاظت شهرداری، پیش از ترک محل دستگیر شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در بازرسی از متهم و خودروی وی، کتیبه سرقتی کشف و ضبط شد. متهم پس از انتقال به کلانتری و تشکیل پرونده مقدماتی، برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی با دستور مقام قضایی در اختیار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ موسوی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و افرادی که حرمت آرامستان‌ها را خدشه‌دار می‌کنند، اظهار داشت: حفظ امنیت، صیانت از اموال عمومی و پاسداشت حرمت قبور و آرامگاه‌ها از اولویت‌های پلیس است و هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه با قاطعیت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا خودروهای مشکوک در محدوده آرامستان‌ها، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: همکاری و مشارکت شهروندان نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم، شناسایی مجرمان و حفظ امنیت اماکن عمومی دارد.

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