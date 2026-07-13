آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد

به گزارش ایلنا، داوطلبانی که پیشتر برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت‌نام کرده‌اند از امروز، دوشنبه ۲۲ تیرماه می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org ضمن مشاهده کارت ورود به جلسه آزمون خود از آن پرینت بگیرند.

برگزاری آزمون و پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون

آزمون کارشناسی ارشد در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. متقاضیان هر یک‌ از کدرشته‌های امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند. محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۵ تقاضانامه ثبت‌نامی آنان به‌شرح جدول شماره ۱ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) است.

کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان از امروز دوشنبه، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است. متقاضیان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی این سازمان به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، شماره داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند. لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی عضویت داشته باشند. بنابر این متقاضیانی که به اطلاعات فوق دسترسی ندارند، لازم است با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام نمایند.

تبصره ۱: آن دسته از متقاضیانی که علاوه‌بر کدرشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (رشته‌ شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش، پرینت و به نشانی حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه کنند. زمان برگزاری آزمون تمامی رشته‌های شناور (رشته انتخابی دوم) بعدازظهر روز پنجشنبه، ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ است.

تبصره ۲: آزمون‌ کدرشته‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ‌۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی‌) منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا متقاضیان هر یک از کدرشته‌های امتحانی مذکور ضرورت‌ دارد بر اساس‌ نشانی و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه کنند.

کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت پیگیری کنید.

۲- چنانچه‌ در رابطه با بند توان‌خواهی (معلولیت) اختلافی مشاهده می‌شود، ضروری است در روز چهارشنبه، ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و از ۱۴ تا ۱۷ با در دست داشتن گواهی تأیید معلولیت از سازمان بهزیستی به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنید (نشانی واحدهای رفع نقص در جدول شماره ۲ در ذیل این اطلاعیه درج شده است).

۳- در صورتی که‌ در رابطه‌ با سایر مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل بر اساس مفاد بند «د‍» مندرج در این اطلاعیه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام انجام شده اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و موارد مربوط را اصلاح نمایید.

۴- چنانچه متقاضیان تمایل به اعمال بند مربوط به گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات غیرانتفاعی هستند، لازم است در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته (در اواخر مرداد ماه سال ۱۴۰۵) در این خصوص طبق اعلام این سازمان اقدام نمایند.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

۱- در کارت شرکت در آزمون در مقابل سهمیه‌ ثبت‌نامی‌ آن دسته از متقاضیانی که در تقاضانامه ثبت‌نام و با توجه به ضوابط، متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران شده‌اند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذیربط قرارگرفته است، عیناً همان عنوان سهمیه انتخابی قید شده است.

۲- آن‌دسته از متقاضیانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مذکور متقاضی سهمیه رزمندگان - ایثارگران شده‌اند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، «آزاد» درج شده است.

۳- متقاضیان استفاده از سهمیه‌های ایثارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهمیه رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران(سازمان بسیج مستضعفین) و واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح جهت اعلام مغایرت لازم است از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ منحصراً به تارنمای سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه نسبت به اصلاح و ویرایش سهمیه خود اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای آنان اعمال شود. ضمناً تأکید می شود، متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام، متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ علت عدم تأیید سهمیه را از ارگان‌های ذیربط پیگیری کنند. در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می‌شود؛ در غیر این‌صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

توضیحات مهم‌ در خصوص معدل:

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر اساس ثبت‌نامی که توسط خود متقاضی انجام شده، درج شده است. لذا متقاضیان لازم است معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به توضیحات زیر بررسی و در صورت مشاهده مغایرت، به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ویرایش معدل خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیر این‌صورت مسئولیت هرگونه تبعات بعدی به عهده شخص متقاضی بوده و هیچ‌گونه عذری در این مورد پذیرفته نیست. براین اساس تأکید می‌شود متقاضیان عزیز حتماً نسبت به کنترل معدل اعلامی و معدل واقعی خود اقدام لازم را بعمل آورند. لازم به ذکر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولی متقاضیان دارای مغایرت معدل، حتی در حد چند صدم نمره نیز اقدام شده است.

تبصره ‌۱: فارغ‌التحصیلان سنوات قبل و همچنین آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ (زمان شروع ثبت‌نام برای شرکت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقی شده‌اند و یا به عبارت دیگر موفق به اخذ مدرک لیسانس (کارشناسی) شده‌اند باید معدل‌ مندرج‌ در مدرک‌ لیسانس ‌(کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون یکسان باشد.

تبصره ‌۲: دانشجویان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ در مقطع کارشناسی که در زمان شروع به ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون (۱۶ آذرماه ۱۴۰۴) هم‌چنان دانشجو بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ فارغ‌التحصیل شده‌اند، لازم است در قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون نسبت به اصلاح معدل خود بر اساس مدرک فارغ‌التحصیلی اقدام نمایند.

تبصره ۳: از آنجا که ملاک گزینش نهایی برای آن دسته از متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ‌التحصیل خواهند شد؛ میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده آنان تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ است، لذا لازم است در هنگام دریافت کارت شرکت در آزمون(از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵) نسبت به ویرایش معدل خود در قسمت مربوط به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی، اقدام نمایند.

یادآوری مهم: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ‌التحصیل خواهند شد می‌بایست اصل فرم تکمیل شده معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ (فرم مندرج در انتهای این اطلاعیه) را تکمیل و فرم تکمیل شده را به تأیید دانشگاه یا مؤسسه آموزش‌عالی محل فارغ‌التحصیلی برسانند.

تبصره ‌۴: متقاضیانی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته بوده و یا دانشجوی این مقطع هستند، می‌بایست معدل مدرک کاردانی خود را نیز وارد نمایند.

تبصره ۵: متقاضیانی که هم دارای مدرک کارشناسی پیوسته و هم کارشناسی ناپیوسته بوده اما فاقد مدرک کاردانی هستند می‌بایست فقط معدل مدرک کارشناسی پیوسته خود را وارد نمایند.

نکته مهم: با توجه به اینکه درصورت مغایرت معدل ثبت شده در فرم ثبت نام بعد از اعلام قبولی نهایی، با معدل واقعی که به هر دلیل اشتباه قید شده باشد، منجر به لغو قبولی شما می‌شود، ضرورت دارد نهایت دقت را درخصوص ثبت معدل واقعی خود به عمل آورید.

یادآوری‌های مهم:

۱- برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

یادآوری مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- فرایند برگزاری آزمون در نوبت صبح ساعت‌ ۷:۳۰ و در نوبت بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ است.

۳- درهای ورودی ِحوزه‌های امتحانی رأس‌ ساعت‌ هفت صبح و ۱۴ بعدازظهر بسته خواهد شد، لذا متقاضیان لازم است قبل از بسته‌شدن درب‌های ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

۴- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن، یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود.

۵- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «و» آمده است، رفتار خواهد شد.

تبصره ۱: نظر به اینکه سؤالات رشته‌های امتحانی مقطع کارشناسی ارشد به گونه‌ای طراحی شده است که برای پاسخ‌گویی به سؤالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نیست، لذا به متقاضیان تأکید می‌شود با توجه به مطلب فوق، برای پاسخ‌گویی به سؤالات هر یک از رشته‌های امتحانی نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود متقاضیانی که ماشین حساب برای شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که در این اطلاعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.

تبصره ۲: به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

تبصره ۳: حوزه‌های برگزارکننده آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذور هستند، بنابراین تأکید می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

۶- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.

۷- متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعۀ دقیق آن اقدام نمایند.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه‌های برگزاری آزمون الزامی است.

۹- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، مستدعی است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از تاریخ ۲۵ تیرماه تا اول مردادماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اقدام نمایید.

۱۰- متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۵ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با این سازمان مکاتبه نمایند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲- تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د- کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئوالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از متقاضی در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این متقاضی ، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

یادآوری مهم: از متقاضیان انتظار می‌رود مطالب این اطلاعیه را با دقت مطالعه نمایند. عدم مطالعه محتوای اطلاعیه و عدم رعایت موارد مذکور باعث ایجاد مسائل و مشکلاتی برای متقاضیان سال‌های قبل شده است که همین امر در برخی موارد منجر به لغو نتیجه آزمون ایشان شده است.

دریافت جدول شماره ۱ - شهرستان محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵

دریافت جدول شماره ۲- آدرس محل رفع نقص کارت شرکت درآزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵

دریافت فرم مخصوص میانگین معدل ارشد دانشجویان سال آخر آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵

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