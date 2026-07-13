ترافیک سنگین در هراز

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، محور هراز مسیر شمال به جنوب و آزادراه پردیس–تهران روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی گفت: اکنون همه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.