بزرگراه آزادگان؛ پرتکرارترین محور تصادفات بزرگراهی تهران
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران درباره علت تصادفات در تهران جزییات آن توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، زینب عبادی، مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی معابر پایتخت اظهار کرد: در راستای ایمنسازی معابر شهری، همهساله با همکاری پلیس راهور نسبت به شناسایی نقاط حادثهخیز و همچنین نقاطی که مستعد وقوع تصادف هستند، اقدام میکنیم تا بتوانیم با اجرای اقدامات اصلاحی، میزان تصادفات را کاهش دهیم.
ایمنسازی ۸۵ درصد نقاط حادثهخیز تهران
وی افزود: سال گذشته در مجموع ۴۰۲ نقطه حادثهخیز و پرتصادف در سطح شهر تهران شناسایی شد. این نقاط بر اساس اولویتبندیهای یک و دو انتخاب شدند؛ به این معنا که یا دارای آمار بالای تصادفات بودند یا براساس شاخصهای فنی و مطالعات تخصصی، به عنوان نقاط حادثهخیز شناخته شدند.
عبادی ادامه داد: این ۴۰۲ نقطه به صورت مستمر مورد رصد و بررسی قرار گرفت و تا پایان سال گذشته حدود ۸۵ درصد از این نقاط ایمنسازی شد. ۱۵ درصد باقیمانده نیز به دلیل نیاز به اجرای پروژههای بلندمدت، ایجاد زیرساختهای اساسی یا رفع معارضان، امکان اجرا در مدت زمان کوتاه را نداشت و اجرای اقدامات اصلاحی آنها به سال جاری منتقل شد.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه امسال نیز روند شناسایی نقاط حادثهخیز ادامه یافته است، گفت: در سال جاری نیز همانند سال گذشته فرآیند شناسایی و اولویتبندی نقاط پرتصادف در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای رفع مشکلات این نقاط انجام خواهد شد.
سهم زیر ۵ درصدی نقص راه در عوامل تصادفات تهران
وی با اشاره به استفاده از روشهای علمی و نوین در حوزه ایمنی راهها تصریح کرد: سالانه مطالعات تخصصی متعددی درباره روشهای شناسایی نقاط حادثهخیز انجام میدهیم و بر اساس جدیدترین مطالعات و تجربیات روز دنیا، از روشهای نوین برای شناسایی، بهبود و رفع خطر این نقاط استفاده میکنیم تا اثربخشی اقدامات افزایش یابد.
به گزارش شهر، عبادی همچنین از اجرای مستمر مطالعات ممیزی ایمنی راهها در تهران خبر داد و گفت: ممیزی ایمنی راهها یکی از مطالعاتی است که هر سال به صورت مستمر، بهویژه در معابر بزرگراهی شهر تهران، انجام میشود. این ممیزی در واقع یک اقدام پیشگیرانه محسوب میشود و هدف آن این است که پیش از وقوع حادثه، مشکلات و نواقص احتمالی شناسایی و برطرف شود تا سطح ایمنی معابر افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه سهم نقص راه در وقوع تصادفات چندان بالا نیست، اظهار کرد: در مجموع، آنچه به نقص راه مربوط میشود، سهم بسیار اندکی در بروز تصادفات دارد و شاید تنها حدود چهار تا پنج درصد تصادفات صرفاً ناشی از مشکلات مسیر باشد.
عوامل انسانی؛ مهمترین علت وقوع تصادفات
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: عوامل انسانی همچون عدم توجه کافی به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و سایر خطاهای رانندگی، بیشترین نقش را در وقوع تصادفات ایفا میکنند، اما در عین حال نقاطی که ممکن است به واسطه شرایط راه، احتمال بروز خطای انسانی را افزایش دهند نیز به طور دقیق شناسایی میشوند.
عبادی ادامه داد: به عنوان مثال، مکانهایی که به هر دلیلی دید کافی برای راننده وجود ندارد، روشنایی مناسبی ندارند یا عواملی موجب کاهش تمرکز راننده میشود، همهساله مورد بررسی قرار میگیرند و برای رفع این مشکلات برنامهریزی و اقدامات اصلاحی لازم انجام میشود.
وی تأکید کرد: هدف از تمامی این اقدامات، افزایش ایمنی معابر، کاهش احتمال وقوع تصادفات و ارتقای سطح ایمنی تردد شهروندان در شبکه معابر شهری است و این برنامهها به صورت مستمر و بر اساس مطالعات تخصصی ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به سهم بالای عابران پیاده و موتورسواران در تصادفات شهری گفت: حدود ۸۵ درصد تصادفات شهر تهران مربوط به عابران پیاده و موتورسواران است و بیشترین تصادفات منجر به فوت نیز در میان همین دو گروه رخ میدهد.
وی با بیان اینکه در میان قربانیان تصادفات، سهم موتورسواران نیز قابل توجه است، اظهار کرد: بیشترین تصادفات فوتی ما مربوط به عابران پیاده و موتورسواران است که با یک درصدی اختلاف، میزان تصادفات موتورسواران حتی از عابران پیاده نیز بالاتر است.
عبور از خطوط ویژه و نبود کلاه ایمنی؛ عوامل افزایش تلفات موتورسواران
عبادی با اشاره به رفتارهای پرخطر برخی موتورسواران گفت: حرکات غیرمجاز، عبور از خطوط ویژه، عبور از محلهایی که برای تردد موتورسیکلت یا عابر پیشبینی نشده و حرکت در خلاف جهت مسیر، از جمله مواردی است که باعث افزایش تصادفات میشود.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش تلفات موتورسواران، عدم استفاده از کلاه ایمنی است که در بسیاری از موارد، شدت جراحات را افزایش داده و منجر به فوت میشود.
بزرگراه آزادگان؛ پرتکرارترین محور تصادفات بزرگراهی تهران
وی با اشاره به وضعیت تصادفات در معابر بزرگراهی تهران گفت: بیشترین تصادفات در میان معابر بزرگراهی، مربوط به بزرگراه آزادگان است.
عبادی افزود: بزرگراه آزادگان به دلیل ویژگیهای خاص ترافیکی، از جمله قرار گرفتن در مسیر کمربندی شهر، سرعت بالای حرکت خودروها و تردد وسایل نقلیه سنگین، یکی از محورهایی است که بیشترین آمار تصادفات را دارد.
وی ادامه داد: آمار تصادفات در بزرگراه آزادگان در ماههای مختلف متفاوت است، اما این محور همچنان در میان بزرگراههایی قرار دارد که بیشترین میزان تصادفات را به خود اختصاص داده است.
عبور عابران پیاده از بزرگراه آزادگان؛ یکی از عوامل اصلی تصادفات
عبادی با اشاره به تصادفات مربوط به عابران پیاده در بزرگراه آزادگان گفت: عبور عابر پیاده از عرض بزرگراه ممنوع است، اما بررسیهای انجامشده نشان میدهد در بسیاری از موارد، عابرانی که در این محور دچار حادثه میشوند، افرادی هستند که در حاشیه بزرگراه حضور دارند.
وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به معتادانی است که در محدوده بزرگراه آزادگان از عرض مسیر عبور میکنند و در قسمتهایی از این بزرگراه اسکان دارند.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران افزود: در این خصوص اقداماتی از سال گذشته آغاز شده و یکی از برنامههای اجرایی، اجرای طرح تکنیوجرسی در بخش میانی بزرگراه آزادگان بوده است.
اجرای طرح تکنیوجرسی برای کاهش تردد عابران در بزرگراه آزادگان
عبادی با اشاره به اجرای این طرح گفت: در برخی مقاطع بزرگراه آزادگان، دو نیوجرسی در مسیر میانی وجود داشت که باعث ایجاد فضای عبور و توقف برای عابران میشد. با اجرای طرح تکنیوجرسی، این فضاهای ناامن حذف شد تا امکان تجمع و عبور غیرمجاز عابران کاهش پیدا کند.
وی اظهار کرد: از سال گذشته در بسیاری از مناطق، بهویژه مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۱۶ که بزرگراه آزادگان در محدوده آنها قرار دارد، در بخشهایی که امکان اجرای طرح وجود داشت، تکنیوجرسی انجام شد.
عبادی ادامه داد: اجرای این اقدام توانست تا حدی از تجمع افراد در میانه بزرگراه جلوگیری کند، اما به دلیل اینکه آزادگان یک محور کمربندی با سرعت بالای تردد و حضور وسایل نقلیه سنگین است، همچنان جزو بزرگراههایی با آمار بالای تصادفات محسوب میشود.
سهم بالای عابران و موتورسواران در تصادفات تهران
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: به طور متوسط حدود ۸۵ درصد تصادفات شهر تهران مربوط به عابران پیاده و موتورسیکلتسواران است و کاهش این آمار نیازمند توجه به رفتارهای ترافیکی، رعایت قوانین عبور و مرور و اجرای اقدامات ایمنی در معابر پرخطر است.