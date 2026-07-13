معاون رئیسجمهور تاکید کرد:
ضرورت ایجاد دهکدههای هوشمند
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه توسعه روستاها دیگر تنها به ایجاد زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز و راه محدود نمیشود، گفت: توسعه پایدار روستایی در گرو اقتصاد پایدار، فناوریهای نوین و اکوسیستمهای فناورانه است و در همین راستا، «کارخانه فناوری» با همکاری وزارت علوم و دانشگاه تهران برای نخستینبار در کشور راهاندازی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسینزاده در آیین انعقاد توافقنامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به آغاز فعالیتهای این معاونت در ۶ ماه گذشته گفت: در این مدت، با همکاری مسئولان وزارت علوم و دانشگاهها، تبادل گستردهای از دیدگاهها، دانش و تجربیات شکل گرفت تا زنجیره همکاری میان دستگاهها تکمیل و به نتایج عملیاتی منجر شود.
وی با بیان اینکه نقطه آغاز این همکاری، بازنگری در مفهوم توسعه روستایی بود، افزود: در سالهای گذشته، توسعه سرزمین ایران عمدتاً بر ایجاد زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و راه متمرکز بوده و انصافاً نیز اقدامات ارزشمندی در این بخشها انجام شده است، اما این اقدامات به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای توسعه روستایی نیست.
حسینزاده ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که دو محور اساسی باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست، ایجاد اقتصاد پایدار در مناطق روستایی و کمتر برخوردار و دوم، توسعه فناوریهای نوین و تقویت اکوسیستمهای فناورانه. از نگاه ما، بدون فناوری امکان توسعه وجود ندارد و فاصله میان شهر و روستا و همچنین مناطق برخوردار و کمتر برخوردار کاهش نخواهد یافت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری نمایشگاه روز ملی روستا گفت: یکی از محورهای اصلی این نمایشگاه، معرفی توانمندیهای اکوسیستمهای فناورانه بود تا شرکتهای دانشبنیان و فناور آخرین دستاوردها و ایدههای خود را ارائه کنند و صنایع بزرگ نیز با این ظرفیتها آشنا شوند؛ از پهپادهای کشاورزی و آبشیرینکنهای کوچک گرفته تا سایر فناوریهایی که میتوانند به توسعه روستاها کمک کنند.
وی افزود: در کنار این ظرفیتها، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بستر مناسبی برای سرمایهگذاری و حمایت از توسعه روستاها فراهم شود.
حسینزاده با اشاره به برنامه ایجاد دهکدههای هوشمند اظهار کرد: مسائل مربوط به انرژی، آب و سایر چالشها تنها مختص شهرها نیست و باید با استفاده از فناوری، الگوهای نوینی برای مدیریت این مشکلات در روستاها ایجاد کنیم تا دسترسی مردم به خدمات نیز تسهیل شود.
وی تأکید کرد: امروز توسعه تنها به ایجاد زیرساختهای سنتی محدود نمیشود و فناوری نیز بخش جداییناپذیر آن است. از همین رو، تصمیم گرفتیم با سرمایهگذاری بر ظرفیتهای موجود، زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم کنیم و از این مسیر، محرومیت را کاهش دهیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه نگاه این معاونت نسبت به تولید تغییر کرده است، گفت: تولید صرفاً به محصولات کشاورزی محدود نیست، بلکه خلق ارزش و ثروت از سرمایه انسانی و همه ظرفیتهای موجود باید مورد توجه قرار گیرد.
وی از راهاندازی «کارخانه فناوری» برای نخستینبار در کشور خبر داد و افزود: در ادامه این تفاهمنامه و با همکاری وزارت علوم و دانشگاه تهران، این طرح به صورت سهجانبه اجرا خواهد شد تا زنجیره فناوری و نوآوری در مناطق روستایی تکمیل شود.
حسینزاده با اشاره به سخنی از مهاتما گاندی اظهار کرد: گاندی میگفت با توجه به مسائل کوچک میتوان انقلابهای بزرگ ایجاد کرد. در کشور ما نیز ظرفیتهای فراوانی وجود دارد که سالها نادیده گرفته شدهاند. باید این ظرفیتها را از حالت تماشاگر خارج کرده و به بازیگران اصلی توسعه تبدیل کنیم.
وی تأکید کرد: نگاه ما به تفاهمنامهها صرفاً امضای یک سند نیست، بلکه اجرای عملی و تعهد به تحقق مفاد آن اهمیت دارد. به همین دلیل، همکاران معاونت نیز از ابتدای این مسیر درگیر اجرای برنامهها شدهاند تا مردم نتیجه این همکاریها را در عمل مشاهده کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: حتی در شرایط دشوار و بحرانی کشور نیز نباید مسیر توسعه متوقف شود. ما خود را متعهد میدانیم که در مسیر دولت و باوری که به توسعه کشور داریم، این برنامهها را ادامه دهیم تا مردم، بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، از حق خود برای برخورداری از زندگی باکیفیتتر بهرهمند شوند.
وی در پایان از همکاری وزارت علوم، دانشگاهها و همه دستاندرکاران این تفاهمنامه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همدلی، همکاری و تداوم این اقدامات، گامهای مؤثری برای کاهش محرومیت و توسعه پایدار روستاهای کشور برداشته شود.