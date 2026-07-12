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پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان در پی تجاوزات اخیر به کشور

پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان در پی تجاوزات اخیر به کشور
کد خبر : 1812290
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وزیر علوم به مناسبت شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان در پی تجاوزات اخیر به کشور پیام تسلیت منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیام تسلیت حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت دانشجوی عزیز، ستوان‌ سوم حامد دورای، دانشجوی مهندسی برق و از رزمندگان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی حمله جنایتکارانه آمریکا به جنوب کشور، موجب تأثر عمیق جامعه دانشگاهی شد. این دانشجوی متعهد و شجاع، هم‌زمان در سنگر علم و دفاع از میهن حضوری پرافتخار داشت.

اینجانب شهادت این فرزند برومند ایران را به خانواده محترم ایشان، همرزمان، استادان و دانشجویان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
21/ تیر / 1405»

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