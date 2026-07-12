پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش برای قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی در مسابقات بینالمللی ریاضی چین
وزیر آموزش و پرورش قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی دانشآموزان ایران در مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC 2026) را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام تبریک علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برای قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی دانشآموزان ایران در مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC 2026) به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کسب عنوان پرافتخار نخست تیم ملی المپیاد ریاضی دانش آموزان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC 2026) در میان 49 تیم شرکتکننده، جلوهای درخشان از توان علمی، پشتکار، نبوغ و شایستگی فرزندان عزیز این سرزمین است.
این موفقیت ارزشمند را به اعضای پرتلاش تیم ملی المپیاد ریاضی، خانوادههای گرانقدر ایشان، معلمان فرهیخته، مدیران مدارس، استادان و دستاندرکاران باشگاه دانش پژوهان جوان و جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور صمیمانه تبریک عرض میکنم.
بیتردید، این دستاورد غرورآفرین، حاصل همت بلند، اراده استوار و مرهون زحمات دانشآموزانی است که با توکل به خداوند متعال، اتکا به دانش و تلاش خستگیناپذیر، پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در عرصهای جهانی به اهتزاز درآوردند و بار دیگر ظرفیت ممتاز علمی نسل جوان کشور را در چشم جهانیان به نمایش گذاشتند.
امیدوارم این مسیر روشن، با استمرار حمایتهای علمی، فرهنگی و تربیتی، زمینهساز فتح قلههای پرافتخارتر و درخشش روزافزون آیندهسازان میهن اسلامی در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.
از درگاه خداوند متعال، عزت، توفیق و سربلندی روزافزون فرزندان پر تلاشم را مسئلت دارم.