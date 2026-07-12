خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش برای قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی در مسابقات بین‌المللی ریاضی چین

پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش برای قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی در مسابقات بین‌المللی ریاضی چین
کد خبر : 1812285
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی دانش‌آموزان ایران در مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC 2026) را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام تبریک علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برای قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی دانش‌آموزان ایران در مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC 2026)  به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب عنوان پرافتخار نخست تیم ملی المپیاد ریاضی دانش آموزان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC 2026) در میان 49 تیم شرکت‌کننده، جلوه‌ای درخشان از توان علمی، پشتکار، نبوغ و شایستگی فرزندان عزیز این سرزمین است.

این موفقیت ارزشمند را به اعضای پرتلاش تیم ملی المپیاد ریاضی، خانواده‌های گرانقدر ایشان، معلمان فرهیخته، مدیران مدارس، استادان و دست‌اندرکاران باشگاه دانش پژوهان جوان و جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید، این دستاورد غرورآفرین، حاصل همت بلند، اراده استوار و مرهون زحمات دانش‌آموزانی است که با توکل به خداوند متعال، اتکا به دانش و تلاش خستگی‌ناپذیر، پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در عرصه‌ای جهانی به اهتزاز درآوردند و بار دیگر ظرفیت ممتاز علمی نسل جوان کشور را در چشم جهانیان به نمایش گذاشتند.

امیدوارم این مسیر روشن، با استمرار حمایت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی، زمینه‌ساز فتح قله‌های پرافتخارتر و درخشش روزافزون آینده‌سازان میهن اسلامی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.

از درگاه خداوند متعال، عزت، توفیق و سربلندی روزافزون فرزندان پر تلاشم را مسئلت دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل