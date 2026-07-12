خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسعه ورزش در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی

توسعه ورزش در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی
کد خبر : 1812227
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور از همکاری این سازمان با فدراسیون ورزشی برای توسعه ورزش در مراکز شبانه‌روزی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های عملیاتی برای ارتقای سلامت و نشاط توان‌خواهان مقیم مراکز شبانه‌روزی با همکاری فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان آغاز شد.

به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، فریده باغعلیشاهی افزود: با هدف ارتقای کیفیت زندگی و توسعه فعالیت‌های ورزشی برای مقیمان مراکز شبانه‌روزی، به‌دنبال ایجاد یک الگوی همکاری تخصصی هستیم تا ورزش را از یک فعالیت حاشیه‌ای به بخشی از سبک زندگی توان‌خواهان تبدیل کنیم.

وی با اشاره به توافقات صورت گرفته با فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان افزود: مقرر شد فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در زمینه تربیت مربیان متخصص ویژه مراکز شبانه‌روزی، همکاری حداکثری را با ما داشته باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر مراکز مراقبتی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به بهترین نتیجه، تصمیم بر این شد که برنامه‌های توافق‌ شده ابتدا به‌ صورت پایلوت در برخی مراکز اجرا و ارزیابی شوند، در همین راستا، مقرر شد اعضای فدراسیون با بازدید میدانی از مراکز، ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی را شناسایی کنند.

باغعلیشاهی بر استمرار این همکاری‌های مشترک تأکید و ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح‌ها، فصلی نو در ایجاد شور، نشاط و سلامت جسمی - روانی برای توان‌خواهان مقیم مراکز رقم بزند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل