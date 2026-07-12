وی با اشاره به توافقات صورت گرفته با فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان افزود: مقرر شد فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در زمینه تربیت مربیان متخصص ویژه مراکز شبانه‌روزی، همکاری حداکثری را با ما داشته باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر مراکز مراقبتی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به بهترین نتیجه، تصمیم بر این شد که برنامه‌های توافق‌ شده ابتدا به‌ صورت پایلوت در برخی مراکز اجرا و ارزیابی شوند، در همین راستا، مقرر شد اعضای فدراسیون با بازدید میدانی از مراکز، ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی را شناسایی کنند.

باغعلیشاهی بر استمرار این همکاری‌های مشترک تأکید و ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح‌ها، فصلی نو در ایجاد شور، نشاط و سلامت جسمی - روانی برای توان‌خواهان مقیم مراکز رقم بزند.