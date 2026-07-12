توسعه ورزش در مراکز شبانهروزی بهزیستی
مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور از همکاری این سازمان با فدراسیون ورزشی برای توسعه ورزش در مراکز شبانهروزی خبر داد و گفت: برنامهریزیهای عملیاتی برای ارتقای سلامت و نشاط توانخواهان مقیم مراکز شبانهروزی با همکاری فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان آغاز شد.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، فریده باغعلیشاهی افزود: با هدف ارتقای کیفیت زندگی و توسعه فعالیتهای ورزشی برای مقیمان مراکز شبانهروزی، بهدنبال ایجاد یک الگوی همکاری تخصصی هستیم تا ورزش را از یک فعالیت حاشیهای به بخشی از سبک زندگی توانخواهان تبدیل کنیم.
وی با اشاره به توافقات صورت گرفته با فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان افزود: مقرر شد فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان در زمینه تربیت مربیان متخصص ویژه مراکز شبانهروزی، همکاری حداکثری را با ما داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر مراکز مراقبتی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به بهترین نتیجه، تصمیم بر این شد که برنامههای توافق شده ابتدا به صورت پایلوت در برخی مراکز اجرا و ارزیابی شوند، در همین راستا، مقرر شد اعضای فدراسیون با بازدید میدانی از مراکز، ظرفیتها و نیازهای واقعی را شناسایی کنند.
باغعلیشاهی بر استمرار این همکاریهای مشترک تأکید و ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرحها، فصلی نو در ایجاد شور، نشاط و سلامت جسمی - روانی برای توانخواهان مقیم مراکز رقم بزند.