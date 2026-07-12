گزارش خدمات دانشگاهها به زائران تشییع رهبر شهید بررسی شد
گزارش خدمات دانشگاهها به زائران تشییع رهبر شهید در شورای معاونان وزارت علوم بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش عملکرد ستاد وزارت علوم، دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی درباره اقدامات انجامشده برای اسکان، پذیرایی و خدماترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه و روند هماهنگی و مشارکت گسترده دانشگاهیان در این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، سیمایی، وزیر علوم، با قدردانی از همراهی دانشگاهها و مراکز علمی و قرارگاه شهید علمالهدی در خدمترسانی به زائران، اظهار کرد: آنچه در مراسم تشییع شاهد بودیم، جلوهای از یک حضور مردمی، عاطفی و کمنظیر بود.
لازم به ذکر است شرح کامل اقدامات کمیته دانشگاهیان به زودی منتشر خواهد شد.