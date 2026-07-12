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گزارش خدمات دانشگاه‌ها به زائران تشییع رهبر شهید بررسی شد

گزارش خدمات دانشگاه‌ها به زائران تشییع رهبر شهید بررسی شد
کد خبر : 1812224
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گزارش خدمات دانشگاه‌ها به زائران تشییع رهبر شهید در شورای معاونان وزارت علوم بررسی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش عملکرد ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی درباره اقدامات انجام‌شده برای اسکان، پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه و روند هماهنگی و مشارکت گسترده دانشگاهیان در این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، سیمایی، وزیر علوم، با قدردانی از همراهی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و قرارگاه شهید علم‌الهدی در خدمت‌رسانی به زائران، اظهار کرد: آنچه در مراسم تشییع شاهد بودیم، جلوه‌ای از یک حضور مردمی، عاطفی و کم‌نظیر بود.

لازم به ذکر است شرح کامل اقدامات کمیته دانشگاهیان به زودی منتشر خواهد شد.

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