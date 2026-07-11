خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش:

آزمون‌های نهایی از فردا آغاز می‌شود

آزمون‌های نهایی از فردا آغاز می‌شود
کد خبر : 1811734
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در جلسه شورای معاونان با قدردانی از حضور گسترده فرهنگیان و دانش‌آموزان در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید، بر مستندسازی این رویداد تاریخی، برگزاری دقیق و بدون حاشیه آزمون‌های نهایی، آمادگی کامل استان‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید و توسعه برنامه‌های علمی و تربیتی تأکید کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، شنبه 20 تیرماه در جلسه شورای معاونان که با حضور برخط مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شد، با تسلیت شهادت رهبر شهید، از حضور میلیونی مردم در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به عنوان یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی ایران و تاریخ اسلام یاد کرد و گفت: این حضور باشکوه، جلوه‌ای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی، عزت ملت ایران و محبوبیت رهبر شهید بود و بدون وقوع هیچ حادثه ای به ثبت رسید.

وی با قدردانی از مردم، فرهنگیان، معلمان، دانش‌آموزان و تمامی کارکنان آموزش‌وپرورش در سراسر کشور، نقش مجموعه تعلیم و تربیت را در فعالیت‌های فرهنگی، خدمات‌رسانی و حضور میدانی، برجسته و اثرگذار توصیف کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش از استان‌های خراسان رضوی، سمنان، قم و تهران به دلیل خدمات گسترده در اسکان زائران، همکاری با ستادهای برگزاری مراسم و پشتیبانی از آیین‌های وداع و تشییع  قدردانی کرد و همچنین از بخش های مختلف ستادی  برای برپایی موکب‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی تشکر کرد.

کاظمی با تأکید بر ضرورت ثبت و ماندگارسازی این رویداد تاریخی، خواستار مستندسازی کامل فعالیت‌های فرهنگیان، دانش‌آموزان و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها شد و گفت: این حضور باید در حافظه تاریخی کشور و همچنین در کتاب‌های درسی منعکس شود و روابط عمومی وزارتخانه با همکاری استان‌ها، معاونت پرورشی و سایر بخش‌ها مستندی جامع از این رویداد تهیه کند.

وی همچنین با قدردانی از برگزاری آیین بدرقه تیم‌های المپیادی، توسعه حوزه نخبگانی را یکی از مهم‌ترین بسترهای پیشرفت کشور دانست و با اشاره به حضور بیش از 121 هزار داوطلب در المپیادهای علمی، تصویب 11 رشته المپیادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسب چهار مدال طلا و دو مدال نقره توسط تیم ایران در مسابقات بین‌المللی ریاضی چین، این موفقیت را دستاوردی تاریخی برای کشور عنوان کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش، برگزاری آزمون‌های نهایی را مهم‌ترین مأموریت فعلی وزارتخانه دانست و از مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش و تمامی عوامل اجرایی آزمون‌ها به دلیل برنامه‌ریزی، اجرای مانورها و پیش‌بینی تمهیدات لازم قدردانی کرد و گفت: نخستین آزمون از فردا برگزار می‌شود و همه استان‌ها باید با حداکثر دقت و آمادگی کامل، از سلامت و امنیت برگزاری آزمون‌ها اطمینان حاصل کنند.

کاظمی با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده برای تعویق آزمون‌های نهایی، تأکید کرد: برنامه امتحانات بر اساس زمان‌بندی دقیق  تدوین شده و امکان جابه‌جایی بیشتر وجود نداشت، زیرا باید فرآیند فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان، امتحانات تجدیدی، ثبت نمرات و آغاز سال تحصیلی جدید در موعد مقرر انجام شود.

وی افزود: دانش‌آموزان امسال حدود 50 روز فرصت مطالعاتی در اختیار داشتند که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است و همچنین برنامه امتحانات پیش از اربعین به پایان خواهد رسید.

وزیر آموزش‌وپرورش از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها خواست تا پیش از آغاز هر آزمون، اتاق وضعیت را با حضور مدیرکل، معاون آموزش متوسطه، مسئولان سنجش، حراست و بازرسی فعال نگه دارند و تا زمان اطمینان کامل از دریافت، تکثیر و توزیع صحیح سؤالات، هیچ جلسه دیگری برگزار نکنند.

کاظمی همچنین با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره برگزاری آزمون‌ها، تأکید کرد : زمان برگزاری هر آزمون مشخص و برنامه‌ ریزی شده است و با رعایت کامل دستورالعمل‌های امنیتی، مدیریت ورود و خروج دانش‌آموزان و  آزمون‌ها در فضایی ایمن برگزار خواهد شد.

وی با یادآوری تجربه دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: نظام آموزشی کشور حتی در سخت‌ترین شرایط نیز فعالیت خود را متوقف نکرده و امروز نیز باید روحیه خدمت و استمرار فعالیت‌های آموزشی حفظ شود.

کاظمی در ادامه، برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید را مهم‌ترین اولویت وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرد و از مدیران کل خواست با تشکیل مستمر اتاق‌های وضعیت، روند ثبت‌نام دانش‌آموزان، ساماندهی نیروی انسانی، نقل‌وانتقالات، توزیع کتاب‌های درسی و آمادگی مدارس برای مهر را به صورت روزانه رصد کنند.

وی در ادامه بر اجرای کلاس‌های جبرانی در قالب «طرح حامی»، آغاز رسمی پایگاه‌های اوقات فراغت، توسعه فعالیت‌های ورزشی تابستانی و برنامه‌ریزی برای برگزاری سی‌ونهمین اجلاس مدیران آموزش‌وپرورش تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با قدردانی دوباره از تلاش مدیران کل و مجموعه فرهنگیان سراسر کشور، حضور گسترده استان‌ها در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و بر استمرار همدلی، خدمت‌رسانی و آمادگی کامل آموزش‌وپرورش برای اجرای مأموریت‌های پیش‌رو تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل