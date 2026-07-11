دعوت شهرداری تهران از عاشقان حسینی برای مشارکت در طرح «روضه رضوان»

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو مدیرعامل با اعلام اجرای مجدد طرح «روضه رضوان» اظهار کرد: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای جهادی و داوطلب مردمی برای خدمت‌رسانی در عتبات عالیات همزمان با اربعین حسینی(ع) برگزار می‌شود.

بر این اساس، از تمامی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که دارای حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۵ سال سن بوده و گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار دارند، دعوت می‌شود در این طرح معنوی شرکت کنند.قضاتلو ادامه داد: با توجه به اتفاقات اخیر و‌ حضور میلیونی و چشمگیر مردم عراق در تشییع پیکر رهبر امت اسلامی که مهر تایید دوباره‌ای بر برادری دو کشور ایران و عراق بود و پیام وحدت امت اسلامی را به جهان مخابره کرد، فضای اربعین امسال متفاوت‌تر و صحنه سیاسی فرهنگی ویژه‌تری نسبت به سنوات گذشته خواهدبود و این وظایف و تکالیف ما را در خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران اباعبدالله(ع) سنگین‌تر خواهدکرد.

وی افزود: ثبت‌نام متقاضیان از امروز ۲۰ تیرماه به‌صورت کاملاً اینترنتی و از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/oY9y8FsT آغاز و تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. پس از پایان ثبت‌نام و بررسی مدارک، از میان افراد واجد شرایط قرعه‌کشی انجام می‌شود و برگزیدگان برای یک دوره ۱۰ روزه به عتبات عالیات اعزام خواهند شد تا در عملیات نظافت، رفت‌وروب و خدمت‌رسانی در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و کوفه مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به مردمی بودن اعزام‌های امسال تصریح کرد: اعزام خادمان صرفاً در قالب گروه‌های مردمی انجام می‌شود و همکاران شاغل در شهرداری تهران نیز در صورت تمایل باید همانند سایر داوطلبان از طریق سامانه ثبت‌نام کنند. همچنین نتایج قرعه‌کشی و مراحل بعدی اعزام از طریق پیام رسان بله و پیامک به افراد منتخب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قضاتلو در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام باید تصویر پشت و روی کارت ملی، تصویر صفحه اول گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار و یک قطعه عکس پرسنلی ۴×۳ را بارگذاری کنند. همچنین برای همکاران شاغل در شهرداری تهران، پس از بازگشت از سفر و تأیید مسئول مربوطه، نامه مأموریت به محل خدمت آنان ارسال خواهد شد.