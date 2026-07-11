خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکوردزنی عمل پیوند عضو در قلب پایتخت

رکوردزنی عمل پیوند عضو در قلب پایتخت
کد خبر : 1811434
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های فوق‌تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، موفق شدند در یک عملیات فشرده، هشت عمل بزرگ پیوند و برداشت عضو را با هماهنگی مثال‌زدنی به سرانجام برسانند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در رویدادی کم‌نظیر که نشان از اقتدار علمی و ظرفیت عملیاتی بالای کادر درمان کشور دارد، تیم‌های فوق‌تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) موفق شدند هشت عمل جراحی پیچیده پیوند و برداشت عضو را با موفقیت پشت سر بگذارند.

این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش‌های هماهنگ و خستگی‌ناپذیر تیم‌های جراحی، بیهوشی، اتاق عمل و مراقبت‌های ویژه است.

این عملیات بزرگ درمانی، شامل ۴ عمل پیوند کبد، یک عمل پیوند همزمان کلیه و پانکراس و سه عمل هاروست (برداشت عضو) است.

بنابر این گزارش، وضعیت بالینی تمامی گیرندگان عضو، پایدار و سطح هوشیاری آنان مطلوب ارزیابی شده است.

این دستاورد درخشان، بار دیگر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) را به عنوان قطب بلامنازع و پیشرو در پیوند اعضای کشور تثبیت کرد.

این موفقیت، فراتر از یک عملیات پزشکی، تجلی دانش، مهارت‌های کم‌نظیر و ایثار کادر درمانی است که با عبور از مرزهای خستگی، بارقه‌های امید را در دل خانواده‌های چشم‌انتظار روشن کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل