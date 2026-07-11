رکوردزنی عمل پیوند عضو در قلب پایتخت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در رویدادی کم‌نظیر که نشان از اقتدار علمی و ظرفیت عملیاتی بالای کادر درمان کشور دارد، تیم‌های فوق‌تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) موفق شدند هشت عمل جراحی پیچیده پیوند و برداشت عضو را با موفقیت پشت سر بگذارند.

این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش‌های هماهنگ و خستگی‌ناپذیر تیم‌های جراحی، بیهوشی، اتاق عمل و مراقبت‌های ویژه است.

این عملیات بزرگ درمانی، شامل ۴ عمل پیوند کبد، یک عمل پیوند همزمان کلیه و پانکراس و سه عمل هاروست (برداشت عضو) است.

بنابر این گزارش، وضعیت بالینی تمامی گیرندگان عضو، پایدار و سطح هوشیاری آنان مطلوب ارزیابی شده است.

این دستاورد درخشان، بار دیگر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) را به عنوان قطب بلامنازع و پیشرو در پیوند اعضای کشور تثبیت کرد.

این موفقیت، فراتر از یک عملیات پزشکی، تجلی دانش، مهارت‌های کم‌نظیر و ایثار کادر درمانی است که با عبور از مرزهای خستگی، بارقه‌های امید را در دل خانواده‌های چشم‌انتظار روشن کردند.