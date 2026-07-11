تمدید اعتبار کارت ایثارگری تا سال ۱۴۰۷؛ جزئیات خدمات بانکی، درمانی و رفاهی اعلام شد

سید باقر سید رضایی، مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سؤال که کارت ایثارگری بنیاد شهید چه خدمات و مزایایی برای دارندگان آن ایجاد می‌کند، گفت: صدور کارت شناسایی ایثارگران، به استناد بخشنامه شماره ۱۹۰۱.۸۴.۲۴۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۵ شورای عالی اداری، با اهداف تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به ایثارگران، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مکاتبات غیرضروری انجام شده است.

به گفته وی بر اساس بند یک این بخشنامه، تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها موظف شده‌اند این کارت را به‌عنوان مدرک معتبر تلقی کرده و خدمات خود را بر مبنای آن ارائه دهند.

وی افزود: در آن زمان، کارت‌های شناسایی ایثارگران بر اساس کارت خانواده شاهد، کارت جانبازی و کارت آزادگان صادر می‌شد. این کارت‌ها تا سال ۱۳۹۷ (تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷) معتبر بودند. پس از آن، شورای عالی اداری طی بخشنامه‌ای جدید، طرح صدور کارت هوشمند را تصویب کرد. هدف از این اقدام، همان اهداف پیشین؛ یعنی تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مکاتبات غیرضروری بود. در این بخشنامه پیشنهاد شد که کارت‌های مذکور به‌صورت کارت هوشمند و هم‌زمان با موضوع کارت ملی هوشمند، تهیه و صادر شوند.

سید رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد این طرح را به‌صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا کند. همچنین، طبق بخشنامه شماره ۲۲۰۶.۲۹.۲۳۵ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند زیرساخت‌های لازم را برای شناسایی و ارائه خدمات به ایثارگران از طریق کارت هوشمند ملی فراهم کنند.

این کارت هوشمند ملی، با تلاش‌های انجام‌شده، از سال ۱۳۹۷ در اختیار ایثارگران و منسوبین آنان قرار گرفته است. کارت مذکور برای سه گروه شامل خانواده شهدا، جانبازان (کارت ویژه جانبازان) و آزادگان (کارت ویژه آزادگان) صادر می‌شود.

به گفته وی، این کارت از سال ۱۳۹۷ در اختیار ایثارگران قرار گرفت و اعتبار آن تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۲ تعیین شده بود. با پایان یافتن اعتبار کارت‌ها در سال ۱۴۰۲، سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۱۰۲.۳۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۲، به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که اعتبار این کارت‌ها تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۷ تمدید شود.

به گفته وی کاربرد اصلی این کارت، همان‌طور که در بخشنامه اولیه نیز به صراحت آمده، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مکاتبات غیرضروری است. همچنین، یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن، شناسایی رسمی ایثارگران است.

مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: این کارت‌ها که از سال ۱۳۹۰ در اختیار ایثارگران قرار گرفته و تا سال ۱۴۰۷ معتبر هستند، دارای قابلیت‌های ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند هستند. این کارت‌ها مجهز به چیپست بوده و ظرفیت‌های داخلی پیش‌بینی‌شده‌ای دارند که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم توسط دستگاه‌های اجرایی، می‌توان از قابلیت‌های الکترونیکی و هوشمند آن‌ها استفاده کرد. این ظرفیت‌ها نه‌تنها برای این کارت، بلکه برای سایر کارت‌های هوشمند مانند کارت ملی نیز قابل بهره‌برداری هستند.

وی بیان داشت: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بنیاد شهید و امور ایثارگران بر این اساس است که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌توان از ظرفیت‌های این کارت برای ارائه خدماتی مانند خدمات بانکی، خدمات درمانی از طریق پرونده الکترونیکی، خدمات رفاهی شهرداری‌ها و خدمات حمل‌ونقل بهره‌برداری کرد. تحقق این امر به میزان ظرفیت‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد.

سید رضایی افزود: این کارت دارای قابلیت‌های هوشمند و الکترونیکی است. با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ایجاد ظرفیت‌های لازم در سامانه‌های آن، بسیاری از خدمات دیگر الزاماً نیازمند استفاده از این کارت نیستند و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و بنیاد می‌تواند این نیاز را برطرف کند. با این حال، صحت‌سنجی اطلاعات از طریق شماره‌گیری کد دستوری ۴۱۶۱۶# نیز امکان‌پذیر است و این کارت همچنان می‌تواند برای ارائه خدماتی که به‌صورت قانونی پیش‌بینی شده، مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران، با بیان اینکه در صورت فراهم شدن ظرفیت‌های لازم در دستگاه‌های اجرایی، بنیاد شهید و امور ایثارگران این قابلیت را در کارت‌های مذکور پیش‌بینی کرده است که خدمات به‌صورت الکترونیکی نیز ارائه شود، گفت: در حال حاضر، برخی دستگاه‌ها از این کارت برای ارائه خدماتی مانند خرید بلیت هواپیما برای مشمولان استفاده می‌کنند. چنانچه ظرفیت‌های بیشتری مشابه آنچه برای کارت ملی ایجاد شده، فراهم شود، بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز قادر خواهد بود خدمات مرتبط را از طریق بانک‌ها و سایر کارت‌های صادرشده برای ایثارگران به‌صورت الکترونیکی ارائه دهد.

به گفته وی، مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه انجام شده، پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران به سازمان اداری و استخدامی کشور است. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌های مختلف ملزم می‌شوند تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم، خدمات بانکی، خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خدمات شهرداری‌ها را از طریق این کارت ارائه دهند. این کارت نیز قابلیت ارائه خدمات مذکور را دارد، مشروط بر آنکه دستگاه‌های اجرایی زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنند.

سید رضایی در پایان گفت: خدماتی که اشاره شد، شامل خدمات بانکی، خدمات درمانی برای تشکیل پرونده الکترونیکی و خدمات رفاهی و حمل‌ونقل شهرداری‌ها می‌شود. ارائه این خدمات از طریق کارت هوشمند ایثارگران، مشروط به ایجاد زیرساخت‌های لازم در دستگاه‌های اجرایی است. این کارت قابلیت پشتیبانی از چنین خدماتی را دارد و در صورت الزام دستگاه‌ها، امکان ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی در فرآیندهای آتی فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/